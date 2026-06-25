¿Qué le pasa al cerebro cuando recibís notificaciones constantes?

Vivimos con un “llamado” en el bolsillo: mensajes, likes, recordatorios y ofertas que expiran en pocos minutos. El problema no es una notificación aislada, sino la frecuencia y la imprevisibilidad. Ahí es donde el cerebro se engancha.

Qué le pasa al cerebro cuando recibís notificaciones todo el tiempo

Primero, se activa el sistema de saliencia: el mecanismo que ayuda al cerebro a decidir qué merece atención inmediata. Un ping compite con lo que estabas haciendo y suele ganar porque aporta novedad. Y el cerebro está especialmente atento a lo nuevo.

Lea más: Qué le pasa a tu cerebro cuando vivís en piloto automático

Esa microinterrupción dispara un circuito de anticipación de recompensa: “¿será algo importante?”. No genera una adicción automática, pero sí entrena el hábito de revisar constantemente.

Después aparece el costo oculto: el cambio de tarea. Aunque mires la pantalla apenas unos segundos, la mente no vuelve de inmediato al punto en el que estaba.

Investigaciones de la Universidad de California en Irvine, lideradas por la investigadora Gloria Mark, observaron que las interrupciones aumentan el estrés percibido y que recuperar la concentración puede llevar varios minutos, dependiendo de la actividad.

Con el tiempo, el cuerpo también responde. Más interrupciones suelen traducirse en un mayor estado de alerta. Si esto ocurre por la noche, la combinación de luz y contenido estimulante, como conversaciones, trabajo o noticias, dificulta la transición hacia el sueño, un proceso fundamental para la memoria y la regulación emocional.

Lea más: ¿Qué pasa si dejás una radio encendida cuando tu perro se queda solo?

Señales cotidianas de que las notificaciones están tomando el control

Te sentás a trabajar y, sin darte cuenta, abrís una aplicación “por si acaso”. Durante una conversación, escuchás, pero parte de tu atención sigue pendiente del teléfono. O terminás el día agotado sin una razón clara. En muchos casos, no se trata de falta de voluntad, sino de fragmentación de la atención.

Cómo contrarrestarlo sin renunciar a la tecnología

La regla más efectiva es simple: menos interrupciones y más control sobre cuándo prestar atención.

Activá el modo No molestar o los modos de concentración durante bloques de 25 a 50 minutos y configurá excepciones para contactos realmente importantes. Si todo parece urgente, nada lo es.

También puede ayudar pasar de un modelo de “empuje” a uno de “búsqueda”. En lugar de que el teléfono te interrumpa, establecé horarios específicos para revisar mensajes o redes sociales, por ejemplo a las 11, 15 y 19 horas. La ansiedad suele disminuir cuando el cerebro sabe que habrá una próxima oportunidad para consultar.

Lea más: Por qué tu cerebro se distrae con facilidad y cómo entrenarlo para enfocarse mejor

Otra estrategia consiste en reducir los disparadores visuales: quitar las aplicaciones más tentadoras de la pantalla principal, desactivar las notificaciones emergentes en la pantalla de bloqueo o incluso utilizar la escala de grises. Menos estímulos visuales suelen traducirse en menos impulsos de revisión.

Y existe un recurso sencillo que suele pasarse por alto: cambiar el sonido de las notificaciones. Un tono neutro, o directamente el silencio, evita que cada aviso se convierta en una respuesta automática.

Si querés medir avances sin obsesionarte, revisá una vez por semana el informe de tiempo en pantalla y elegí un solo objetivo para trabajar, como eliminar las notificaciones de redes sociales o desactivar las vistas previas de los mensajes.