Problemas de atención: por qué cuesta concentrarse más que antes

La tensión detrás del problema: querer rendir, pero vivir interrumpidos

La dificultad para concentrarse suele sentirse como un fallo personal: “no me da la cabeza”, “estoy disperso”. Sin embargo, el malestar suele venir de otra parte: la brecha entre lo que la rutina exige (foco sostenido) y lo que el entorno facilita (cambios constantes). Esa fricción desgasta, genera culpa y empuja a estrategias de emergencia —más café, más horas, más multitarea— que a veces empeoran el cuadro.

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Qué pasa en el cerebro cuando “no podés sostener el foco”

La atención no es un interruptor, sino un sistema limitado. La neurociencia describe que, al cambiar de tarea, el cerebro paga un “costo de conmutación”: se reconfiguran redes de control ejecutivo (principalmente en corteza prefrontal) y se acumula residuo atencional.

Es decir, una parte de la mente queda pegada a lo anterior, aunque ya estés mirando otra cosa. Por eso, después de mirar un mensaje, volver a un texto complejo puede sentirse como retomar una conversación interrumpida.

A ese costo se suma un rival poderoso: los estímulos que prometen novedad. Notificaciones, feeds y chats operan con recompensas variables (a veces hay algo relevante, a veces no), un patrón que el cerebro aprende rápido.

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No se trata de “adicción” en todos los casos, pero sí de entrenamiento del hábito: buscar el próximo estímulo cuando aparece la mínima incomodidad.

Estrés, sueño y la atención como termómetro del bienestar

La falta de concentración también es una señal fisiológica. Con estrés sostenido, el cuerpo eleva cortisol y prioriza vigilancia y respuesta rápida por encima del pensamiento profundo.

En la práctica, eso se traduce en mayor distractibilidad y dificultad para planificar. El sueño juega en la misma cancha: dormir poco o mal reduce memoria de trabajo y control inhibitorio, dos funciones clave para sostener una tarea y resistir impulsos.

Por qué se siente peor en el trabajo digital

En muchos empleos actuales, especialmente en ciudades hiperconectadas, el trabajo llega fragmentado: mensajes, tickets, llamadas, grupos.

Sociológicamente, esto instala una norma silenciosa de disponibilidad. La atención deja de ser un recurso personal y pasa a ser un espacio disputado por sistemas de comunicación, urgencias ajenas y métricas de respuesta.

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¿Cuándo conviene prestarle atención clínica?

Si la falta de concentración es persistente, afecta varias áreas (trabajo, estudio, vínculos) y se acompaña de ansiedad marcada, bajo ánimo o consumo problemático de pantallas, puede ser útil consultarlo.

A veces hay estrés crónico; otras, trastornos del sueño; y en algunos casos se evalúan condiciones como TDAH en adultos. La clave no es etiquetar rápido, sino entender el patrón y sus detonantes.