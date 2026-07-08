Día Mundial de las Alergias Alimentarias: síntomas, alimentos más frecuentes y cómo actuar

Alergia vs. intolerancia: no es lo mismo

La alergia alimentaria es una respuesta del sistema inmunitario (a menudo mediada por IgE). Puede desencadenarse con cantidades mínimas y evolucionar rápido.

La intolerancia no implica, por lo general, un mecanismo inmunológico; suele relacionarse con problemas de digestión o metabolismo (como la intolerancia a la lactosa) y tiende a ser dependiente de la dosis, con síntomas principalmente digestivos.

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Los alimentos que más alergias causan

Los desencadenantes más habituales a nivel mundial incluyen leche, huevo, maní, frutos secos (nuez, avellana, almendra), pescado, marisco, trigo, soja y sésamo.

La frecuencia varía según edad, región y hábitos de consumo.

¿Cómo saber si tengo alergia o intolerancia?

La clave es la evaluación médica. Ante síntomas repetidos tras comer, se recomienda acudir a Atención Primaria o a un alergólogo.

El diagnóstico puede apoyarse en historia clínica detallada, registro de alimentos y síntomas, pruebas cutáneas o de sangre, y, en casos seleccionados, pruebas de provocación bajo supervisión. Evitar alimentos “por si acaso” sin guía profesional puede confundir el cuadro y empeorar la nutrición.

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Síntomas de una reacción alérgica

Pueden aparecer urticaria, picor, enrojecimiento, hinchazón de labios o párpados, picor u hormigueo en boca, náuseas, vómitos, diarrea, tos, sibilancias o dificultad para respirar.

Signos de gravedad incluyen mareo, desmayo, palidez y sensación de “cierre” de garganta.

Qué hacer ante una anafilaxia

La anafilaxia es una urgencia. Si hay dificultad respiratoria, caída de tensión, afectación de varios sistemas (piel + respiratorio o digestivo) o empeoramiento rápido: administrar adrenalina autoinyectable si se dispone, llamar a emergencias y acudir a un servicio hospitalario.

La persona debe permanecer preferentemente tumbada (evitar incorporarla de golpe). La adrenalina es el tratamiento de primera línea: no debe retrasarse.

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¿Pueden desaparecer las alergias alimentarias?

Sí, algunas alergias infantiles —especialmente a leche o huevo— pueden resolverse con el tiempo.

Otras, como alergia al maní, frutos secos, pescado o marisco, tienden a persistir más. En cualquier caso, la evolución debe controlarse con especialistas: nunca se recomienda reintroducir el alimento por cuenta propia.