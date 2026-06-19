Otitis y problemas de piel: primeras alergias en los cachorros

Cuando la alergia se presenta en las orejas

La otitis en cachorros suele asociarse a agua, suciedad o “orejas caídas”, pero con frecuencia es la cara visible de un problema más amplio: inflamación por hipersensibilidad. El oído se vuelve un lugar ideal para que proliferen levaduras y bacterias cuando la piel está irritada.

Señales típicas: sacudidas repetidas de cabeza, rascado insistente, mal olor, secreción marrón o amarillenta y dolor al tocar. Si el cachorro inclina la cabeza o pierde equilibrio, es una consulta urgente.

Lea más: Estas son las razas de perros con más problemas de piel y así podés cuidarlos

Piel: del rascado “tierno” a la dermatitis

En paralelo —o antes— pueden aparecer problemas de piel: picazón, enrojecimiento, granitos, caspa, lamido de patas, “ojos llorosos” o zonas sin pelo.

En la vida cotidiana se ve así: el cachorro se detiene en mitad del juego para rascarse, se muerde las patas después del paseo o no tolera el collar por irritación.

Las alergias más frecuentes que pueden manifestarse temprano incluyen:

Alergia a la saliva de pulga (a veces con una sola picadura).

Alergia ambiental (ácaros del polvo, pólenes, mohos), que puede variar según estación, clima y tipo de vivienda.

Reacciones adversas al alimento (menos comunes de lo que se cree; suelen dar picazón persistente y otitis recurrente).

Lea más: Ranking de razas de perros con más problemas de salud congénita

Importante: en cachorros, también hay “imitadores” de alergia, como sarna (demodécica o sarcóptica), tiña, parásitos intestinales o irritación por productos perfumados. Por eso el diagnóstico no debería basarse solo en “parece alergia”.

¿Cómo lo confirma un veterinario y por qué no conviene probar al azar?

Ante otitis repetidas o dermatitis, el abordaje habitual incluye otoscopía, citología de oído o piel (para ver levaduras/bacterias), evaluación de parásitos y, si corresponde, un plan ordenado: control antipulgas efectivo, tratamiento de infección secundaria y, recién después, investigación de alergia.

Cambiar el alimento “para probar” o usar gotas sobrantes puede empeorar el cuadro: algunas otitis requieren medicación específica y un oído inflamado puede sufrir si se aplican productos inadecuados.

Lea más: Prevención de lesiones en cachorros: lo esencial para una vida activa y sin dolencias

Qué podés hacer hoy en casa

Si sospechás alergia, la meta es reducir inflamación y recaídas sin asumir diagnósticos: mantener un control antiparasitario regular indicado para su edad y peso, secar bien orejas y pliegues tras el baño, evitar perfumes o shampoos no veterinarios y registrar en qué momentos empeora (paseos con pasto, cambios de estación, limpieza del hogar, alimentos nuevos).

Si la otitis o la picazón vuelven cada pocas semanas, esa recurrencia es, en sí misma, una pista: muchas alergias caninas no empiezan con estornudos, sino con orejas y piel.