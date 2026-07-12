Truco casero: ¿por qué algunas personas colocan bicarbonato en la heladera?

¿Para qué sirve el bicarbonato en la heladera?

Su función principal es reducir ciertos olores presentes en el aire de la heladera. A diferencia de los aromatizantes, el bicarbonato no busca taparlos, sino modificar químicamente algunos compuestos responsables del mal olor.

¿Cómo elimina los malos olores?

El bicarbonato (NaHCO₃) es una sustancia anfótera, capaz de reaccionar con ácidos.

Muchos olores desagradables provienen de compuestos ácidos volátiles (por ejemplo, derivados de fermentación o descomposición). Al entrar en contacto con ellos, el bicarbonato los neutraliza, transformándolos en sales menos volátiles y, por lo tanto, menos perceptibles.

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También puede ayudar con parte de otros compuestos olorosos, pero tiene límites: no es igualmente eficaz frente a moléculas que no se neutralizan fácilmente (por ejemplo, algunas aminas “a pescado” u olores muy persistentes por grasa o moho). En esos casos, materiales como carbón activado suelen rendir mejor.

¿Cuándo resulta eficaz y cuándo no?

Funciona mejor como mantenimiento preventivo y para olores moderados en una heladera bien conservada.

No resuelve “de raíz” un problema cuando hay comida en descomposición, derrames viejos, líquidos en la bandeja de desagote o contaminación cruzada: allí el olor seguirá generándose.

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¿Dónde conviene colocarlo y cómo hacerlo?

Para que actúe, debe estar expuesto al aire: lo ideal es un recipiente abierto y estable.

Conviene ubicarlo en una repisa, lejos de zonas donde pueda mojarse o volcarse. Si se humedece, pierde eficacia más rápido por apelmazamiento.

¿Cuánto tiempo dura? ¿Cada cuánto hay que cambiarlo?

Como regla práctica, se recomienda reemplazarlo cada 1 a 3 meses.

Si aparecen olores antes, si se humedeció o si estuvo cerca de alimentos con olor intenso, conviene cambiarlo antes.

¿Puede reemplazar la limpieza?

No. El bicarbonato no sustituye la limpieza periódica, porque no elimina la fuente del olor (residuos, biofilms, moho).

Limpiar derrames, revisar alimentos vencidos y desinfectar superficies sigue siendo lo más importante.

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Otros métodos complementarios para prevenir olores

Además del bicarbonato, ayudan medidas simples: guardar alimentos en recipientes herméticos, enfriar bien (alrededor de 4 °C), limpiar derrames al momento, revisar la bandeja de goteo/desagote y, si hay olores fuertes, sumar carbón activado o una limpieza profunda con agua tibia y detergente.