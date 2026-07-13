El motivo por el que muchos agregan pimienta negra a la cúrcuma

Qué hace la cúrcuma en el cuerpo

El principal compuesto estudiado de la cúrcuma es la curcumina, asociada a efectos antiinflamatorios y antioxidantes en investigaciones de laboratorio y ensayos humanos. El límite es biológico: la curcumina se absorbe mal por vía oral.

Parte se degrada en el intestino y otra parte se procesa rápido en el hígado mediante un mecanismo llamado glucuronidación, que la vuelve más fácil de eliminar.

En términos simples: podés consumir cúrcuma, pero llega poca curcumina “activa” a la sangre, y eso recorta los beneficios potenciales.

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Por qué mezclarla con pimienta negra es clave

La pimienta negra aporta piperina, un alcaloide que puede inhibir (temporalmente) ciertas enzimas y transportadores involucrados en ese “desarme” metabólico.

Por eso se la usa como potenciador de biodisponibilidad: un estudio clásico (Shoba y cols., 1998) mostró que combinar curcumina con piperina aumentó marcadamente su disponibilidad en humanos.

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Cambiás el recorrido de la molécula en el cuerpo y, con eso, cambia la probabilidad de notar efectos.

Un detalle que también suma: la grasa

La curcumina es liposoluble. En comidas reales, suele absorberse mejor si va con alguna grasa (aceite de oliva, aguacate, yogur), además de la pimienta. Esto ayuda a entender por qué la cúrcuma “funciona” más en ciertos platos que en otros.

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Cuándo conviene tener cautela

La piperina puede alterar la absorción de algunos fármacos. Si tomás anticoagulantes, antiagregantes, medicación crónica o tenés problemas de vesícula o reflujo, conviene consultarlo con un profesional antes de usar combinaciones concentradas o suplementos con piperina.