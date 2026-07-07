Qué pasa si comés yogur todos los días antes de dormir

En muchas rutinas urbanas —cenas tardías, pantallas hasta último momento, estrés— el yogur antes de dormir funciona como un “cierre” del día. Desde la psicología del hábito, repetir una misma conducta en un contexto estable (sofá, serie, luz baja) refuerza la asociación: no siempre es hambre, a veces es señal de seguridad y transición al descanso.

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¿Da sueño el yogur?

No de forma inmediata como un sedante, pero puede ayudar por vías indirectas.

Los lácteos aportan proteínas (incluida caseína) y aminoácidos como triptófano, involucrados en rutas que el cuerpo usa para producir serotonina y melatonina.

El efecto suele ser sutil y depende del resto del día: cafeína, horario de cena, exposición a luz y estrés.

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Microbiota y eje intestino-cerebro: lo que podría cambiar con el “todos los días”

Si elegís yogur con cultivos vivos, la repetición diaria puede influir en la microbiota.

Neurociencia y gastroenterología describen el eje intestino-cerebro: señales inmunes, nerviosas (vago) y metabólicas que conectan digestión con estado de ánimo y respuesta al estrés.

En algunas personas una mejor tolerancia digestiva y regularidad intestinal se traduce en menos incomodidad nocturna, y eso impacta el sueño.

El punto ciego: azúcar, reflujo y “hambre aprendida”

La otra cara es conductual y fisiológica. ¿Engorda comer yogur a la noche? Depende del total calórico y del tipo: un yogur azucarado o con toppings puede convertirse en postre diario.

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Además, cenar y sumar lácteos cerca de acostarte puede empeorar reflujo o malestar en personas sensibles, fragmentando el sueño.

En intolerancia a la lactosa, el resultado puede ser lo contrario a lo buscado: hinchazón y despertares.

También está el aprendizaje: si el yogur siempre viene después de la serie, el cerebro puede “pedirlo” aunque no haga falta, reforzando el picoteo nocturno como regulación emocional.