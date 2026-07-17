Día Internacional del Tatuaje: ¿qué ocurre en la piel cuando nos hacemos un tatuaje?

¿Cuándo es el Día Internacional del Tatuaje?

El Día Internacional del Tatuaje se conmemora cada 17 de julio y suele disparar una misma conversación: lo estético y lo identitario frente a lo biológico —la piel como “archivo” permanente.

¿Cuál es el origen de los tatuajes?

Los tatuajes anteceden por siglos a la moda. Hay evidencias antiguas en momias como Ötzi, de más de 5.000 años, y prácticas tradicionales en culturas polinesias, africanas, asiáticas y americanas.

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En muchas sociedades funcionaron como marca de pertenencia, rito, protección o estatus. Esa dimensión social explica parte de su atractivo actual como relato personal y señal pública.

¿Cómo funciona un tatuaje en la piel?

La aguja atraviesa la epidermis (la capa que se renueva y se descama) y deposita pigmento en la dermis, más estable. El cuerpo interpreta la tinta como un intruso: se activa inflamación local, llegan células del sistema inmune y, en particular, macrófagos que “se comen” partículas de pigmento.

Una parte queda también en células de la dermis (como fibroblastos). Por eso el tatuaje duele: no es solo “tinta”, es una microlesión controlada.

A nivel mental, el dolor y la anticipación disparan respuestas de estrés y, en algunas personas, liberación de endorfinas. Esa mezcla puede reforzar el recuerdo del momento y darle valor emocional a la decisión.

¿Los tatuajes son permanentes? ¿Por qué no desaparecen?

Son muy duraderos porque el pigmento queda en la dermis y porque, aunque los macrófagos mueren con el tiempo, otros los reemplazan y vuelven a capturar las partículas.

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El tatuaje puede aclararse por sol, envejecimiento cutáneo o dispersión del pigmento, pero no “se borra” como una herida superficial.

La remoción con láser funciona al fragmentar el pigmento para que el sistema inmune lo elimine gradualmente.

¿Qué riesgos tienen los tatuajes?

Los principales riesgos son infección (si falla la higiene o el cuidado), reacciones alérgicas a pigmentos, inflamaciones tipo granuloma, cicatrización anómala (queloides en personas predispuestas) y transmisión de patógenos si no hay material estéril.

También puede haber complicaciones si se tatúa sobre lesiones o si se ocultan cambios de lunares; ante dudas, conviene evaluación dermatológica.

¿Cómo cuidar un tatuaje nuevo?

El cuidado reduce complicaciones porque el tatuaje es, en los hechos, una herida.

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Se recomienda mantener la zona limpia, lavar con jabón suave y agua, secar sin frotar, aplicar una capa fina de crema indicada y evitar rascar o arrancar costras.

Durante la cicatrización, no conviene pileta/mar, sauna ni sol directo; a largo plazo, el protector solar ayuda a preservar color y bordes. Señales como calor intenso, pus, fiebre o dolor creciente justifican consulta médica.