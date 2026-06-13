Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo: lo que tenés que saber

El Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo se celebra cada 13 de junio. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner el foco en dos realidades que suelen quedar fuera de agenda: la necesidad de acceso a salud y protección solar, y la persistencia de estigma, discriminación y violencia contra personas con albinismo en distintos países.

La fecha no busca “concientizar” sobre una dolencia. Su punto de partida es más preciso: el albinismo no es una enfermedad, sino una condición genética.

Una persona con albinismo no “contrae” albinismo ni lo desarrolla por hábitos o contagio; nace con variantes genéticas que alteran un proceso biológico central: la síntesis de melanina.

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Qué es el albinismo: genética, no patología

En términos biomédicos, el albinismo comprende un conjunto de condiciones hereditarias en las que el organismo produce menos melanina de lo habitual.

La melanina es un pigmento que participa en la coloración de la piel, el cabello y el iris, y también cumple una función protectora frente a la radiación ultravioleta.

Por eso, el albinismo se asocia a rasgos visibles —piel y cabello claros, ojos claros en algunos casos—, pero su impacto más decisivo suele ser menos evidente a primera vista: la visión.

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Cómo una mutación en la melanina cambia piel, ojos y cabello

La melanina se fabrica en células especializadas llamadas melanocitos, a través de rutas bioquímicas reguladas por genes. Variantes o mutaciones en esos genes pueden reducir la cantidad de pigmento o modificar su distribución.

Cuando hay menos melanina, la piel tiende a quemarse con más facilidad y a tener menor capacidad natural de filtrar radiación UV.

En el cabello, la menor pigmentación puede traducirse en tonos muy claros. En los ojos, la reducción afecta tanto el color del iris como estructuras internas clave para el procesamiento de la luz.

Por qué el albinismo afecta la visión: una explicación ocular

La relación entre albinismo y visión se entiende mejor desde la biología del ojo. La melanina no solo “da color”: también participa en el desarrollo y funcionamiento de tejidos oculares como el epitelio pigmentario de la retina, que ayuda a controlar reflejos internos y a optimizar la nitidez.

Con menos pigmento, es más probable que aparezcan fenómenos como fotofobia (molestia intensa ante la luz) y reducción de la agudeza visual.

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Además, durante el desarrollo, la pigmentación influye en la formación de la fóvea —zona de máxima resolución en la retina— y en el cableado de ciertas rutas nerviosas visuales. Si ese desarrollo se altera, la visión puede quedar comprometida de manera estructural, no por falta de “esfuerzo” o por uso de pantallas.

Conmemorar el 13 de junio, entonces, no es un gesto simbólico vacío: es una invitación a comprender el albinismo con precisión científica y a traducir esa comprensión en derechos concretos —desde controles oftalmológicos y ayudas ópticas hasta educación sin estigmas y acceso a protección solar— para una población que, con demasiada frecuencia, ha sido mirada sin ser realmente vista.