5 señales de falta de hierro en tu organismo y cómo solucionarlo

El hierro no solo “da energía”: es clave para transportar oxígeno (hemoglobina) y para procesos cerebrales vinculados a neurotransmisores como la dopamina. Por eso, cuando las reservas bajan (ferritina) o aparece anemia ferropénica, el malestar se mete en la rutina: rendís menos, te irritás más y todo cuesta un poco más, sin que haya una causa evidente.

La primera alarma suele ser el cansancio persistente con niebla mental: el cerebro es sensible a la baja de oxigenación y al menor funcionamiento de circuitos atencionales.

Otra señal frecuente es la falta de aire al esfuerzo, palpitaciones o menor tolerancia al ejercicio, porque el cuerpo compensa como puede.

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También pueden aparecer palidez, manos frías o sensación de “baja batería”, ligada a una menor disponibilidad de glóbulos rojos funcionales.

En el espejo, el hierro a veces habla: caída de cabello, uñas quebradizas o en “cuchara” pueden asociarse a déficit sostenido.

Y hay síntomas más específicos, como el síndrome de piernas inquietas (molestia que obliga a moverlas, sobre todo a la noche) o antojos extraños como hielo (pica), que en consultorio suelen encender la sospecha.

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Qué hacer para revertir la situación

Lo primero es confirmar con análisis (hemograma y ferritina; a veces hierro sérico y saturación de transferrina) y buscar la causa: menstruaciones abundantes, embarazo, dietas restrictivas, donaciones frecuentes o pérdidas digestivas.

En la mesa, priorizá hierro hemo (carne vacuna, pollo, pescado, hígado), que se absorbe mejor. Si elegís fuentes vegetales (lentejas, garbanzos, porotos, espinaca, semillas), mejorá la absorción sumando vitamina C (cítricos, kiwi, locote, tomate) y reduciendo bloqueadores: mate, té, café y calcio cerca de la comida pueden bajar la absorción; dejalos para 1–2 horas después.

Cuando la dieta no alcanza, la suplementación debe ser indicada: el hierro puede causar efectos gastrointestinales y no conviene automedicarse (ni “por las dudas”, ni en dosis altas).

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Si los síntomas son intensos, estás embarazada/o o hay sospecha de sangrado, el paso siguiente es consulta médica para tratar el déficit y su origen.