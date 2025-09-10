Gastronomía

¡Dejate sorprender! Prepará unos deliciosos garbanzos rústicos hoy mismo

Los garbanzos rústicos, un plato nutritivo y fácil de preparar, combinan la riqueza de ingredientes frescos con un sabor reconfortante. Descubrí la receta que transformará tu experiencia culinaria.

Por ABC Color
28 de septiembre de 2022 - 16:32
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Garbanzos rústicos.
Garbanzos rústicos.ALLEKO

Cómo hacer garbanzos rústicos

Lea más: Salmorejo: la exquisita entrada que se convertirá en tu favorita en días cálidos

Garbanzos rústicos

Ingredientes

  • 300 gramos de garbanzos
  • 500 centímetros cúbicos de caldo light sin sal
  • 1 cebolla grande
  • 2 dientes de ajo
  • 300 gramos de carne molida de primera
  • 1 locote rojo cocido al horno y picado
  • ¾ taza de puré de tomate
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • 1 pizca de comino
  • 1 cucharadita de pimentón

 

Elaboración paso a paso

  1. Remojar los garbanzos toda una noche en tres veces su peso en agua. Colar y escurrir.
  2. Cocinar los garbanzos en el caldo y con 3 tazas de agua, a fuego suave, tapados, durante 2 horas y media aproximadamenteo hasta que se noten tiernos. Reservar ½ taza del agua de cocción.
  3. Picar la cebolla y los ajos. Cocinarlos en un fondo de ½ taza del agua de cocción, tapados y a fuego suave, durante 8 minutos.
  4. Agregar la carne molida y cocinar removiendo continuamente con una cuchara de madera hasta que cambie de color.
  5. Agregar los garbanzos, el locote rojo, el puré de tomates y los condimentos.
  6. Mezclar y cocinar unos minutos a fuego fuerte para evaporar un poco de líquido. Servir enseguida.

Lea más: Reviví el sabor del sancocho: tradición y confort en cada cucharada

Enlace copiado