¡Dejate sorprender! Prepará unos deliciosos garbanzos rústicos hoy mismo

Cómo hacer garbanzos rústicos
Ingredientes
- 300 gramos de garbanzos
- 500 centímetros cúbicos de caldo light sin sal
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 300 gramos de carne molida de primera
- 1 locote rojo cocido al horno y picado
- ¾ taza de puré de tomate
- 1 cucharadita de orégano
- 1 cucharadita de tomillo seco
- 1 pizca de comino
- 1 cucharadita de pimentón
Elaboración paso a paso
- Remojar los garbanzos toda una noche en tres veces su peso en agua. Colar y escurrir.
- Cocinar los garbanzos en el caldo y con 3 tazas de agua, a fuego suave, tapados, durante 2 horas y media aproximadamenteo hasta que se noten tiernos. Reservar ½ taza del agua de cocción.
- Picar la cebolla y los ajos. Cocinarlos en un fondo de ½ taza del agua de cocción, tapados y a fuego suave, durante 8 minutos.
- Agregar la carne molida y cocinar removiendo continuamente con una cuchara de madera hasta que cambie de color.
- Agregar los garbanzos, el locote rojo, el puré de tomates y los condimentos.
- Mezclar y cocinar unos minutos a fuego fuerte para evaporar un poco de líquido. Servir enseguida.