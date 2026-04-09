Gastronomía

Receta internacional: aprendé a hacer lentejas con chorizos al estilo español

Las lentejas con chorizos al estilo español son un plato nutritivo y delicioso, perfecto para cualquier ocasión. Seguí esta receta nutritiva y deliciosa.

Por ABC Color
09 de abril de 2026 - 06:00
Cazuela de lentejas con chorizo al estilo español.
Cazuela de lentejas con chorizo al estilo español.Shutterstock

Cómo hacer lentejas con chorizos al estilo español

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Lentejas con chorizos

  • Plato: Plato principal
  • Receta: española

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas
  • 2 chorizos
  • 1 cebolla
  • 2 zanahorias
  • 2 papas
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 unidad de hoja de laurel
  • 6 tazas de caldo de pollo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Enjuagar 2 tazas de lentejas y escurrirlas.
  2. Pelar y picar 1 cebolla, 2 zanahorias y 3 dientes de ajo.
  3. Pelar y chascar 2 papas en trozos medianos.
  4. Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla a fuego medio.
  5. Sofreír la cebolla, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos.
  6. Añadir 1 cucharada de pimentón dulce, remover 10 segundos y sumar 6 tazas de caldo de pollo.
  7. Incorporar las lentejas, la papa, 1 hoja de laurel y 2 chorizos, y llevar a ebullición.
  8. Cocer a fuego bajo durante 35 minutos, ajustar con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra, y reposar 5 minutos antes de servir.

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