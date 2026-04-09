Receta internacional: aprendé a hacer lentejas con chorizos al estilo español

Cómo hacer lentejas con chorizos al estilo español
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Lentejas con chorizos
- Plato: Plato principal
- Receta: española
Ingredientes
- 2 tazas de lentejas
- 2 chorizos
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 2 papas
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 unidad de hoja de laurel
- 6 tazas de caldo de pollo
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Enjuagar 2 tazas de lentejas y escurrirlas.
- Pelar y picar 1 cebolla, 2 zanahorias y 3 dientes de ajo.
- Pelar y chascar 2 papas en trozos medianos.
- Calentar 2 cucharadas de aceite de oliva en una olla a fuego medio.
- Sofreír la cebolla, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos.
- Añadir 1 cucharada de pimentón dulce, remover 10 segundos y sumar 6 tazas de caldo de pollo.
- Incorporar las lentejas, la papa, 1 hoja de laurel y 2 chorizos, y llevar a ebullición.
- Cocer a fuego bajo durante 35 minutos, ajustar con 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra, y reposar 5 minutos antes de servir.