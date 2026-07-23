Estilo de vida
23 de julio de 2026 a la - 06:00

¿Funcionan los exfoliantes caseros para combatir la celulitis?

Concepto de exfoliantes caseros.
Concepto de exfoliantes caseros.Shutterstock

La celulitis, una condición común, afecta a millones. Existen soluciones caseras para mejorar temporalmente su apariencia, aunque no la eliminan. Expertos subrayan la importancia de la constancia y cuidados específicos en el tratamiento.

Por ABC Color

La celulitis —esa textura irregular conocida como “piel de naranja”— no es una enfermedad, sino una condición muy frecuente, influida por genética, hormonas, distribución de grasa y la forma en que el tejido conectivo “tira” de la piel. Por eso, ningún exfoliante casero la elimina. Lo que sí puede lograr es una mejoría temporal del aspecto: piel más lisa al tacto, más luminosa y con menos rugosidad superficial.

Concepto de celulitis.
Concepto de celulitis.

La exfoliación ayuda a retirar células muertas y puede potenciar el efecto de un masaje, que aumenta momentáneamente la microcirculación y desinflama de forma transitoria.

El resultado suele ser sutil y depende de la constancia, pero es una rutina accesible si se hace con cuidado.

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Opciones caseras que suelen funcionar

El clásico exfoliante de café se popularizó por su textura y porque la cafeína, aplicada de forma tópica, puede aportar una sensación de “piel más firme” por vasoconstricción y efecto descongestivo.

Concepto de exfoliantes caseros.
Concepto de exfoliantes caseros.

Mezclar café molido (mejor usado o de grano fino) con un aceite vegetal (oliva, coco o almendra) permite una pasta que se masajea en muslos y glúteos durante 2 a 3 minutos, y luego se enjuaga.

Otra alternativa es azúcar con aceite: el azúcar exfolia de manera más uniforme que la sal y suele ser menos irritante.

Concepto de exfoliantes caseros.
Concepto de exfoliantes caseros.

Para pieles sensibles, la avena molida con yogur natural ofrece una fricción más suave y un aporte humectante.

Cómo usarlo sin dañar la piel

La clave es la suavidad. Dos o tres veces por semana suele ser suficiente; más puede irritar y empeorar el aspecto.

Concepto de exfoliantes caseros.
Concepto de exfoliantes caseros.

Evitá frotar con fuerza, no uses exfoliantes sobre piel lastimada, con dermatitis o tras depilación reciente, y probá primero en una zona pequeña si tenés tendencia a alergias. Después, hidratar es parte del tratamiento: una crema con glicerina o urea puede mejorar la textura.

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Cuándo esperar más (y cuándo consultar)

Si hay dolor, hinchazón, enrojecimiento persistente o empeoramiento marcado, conviene consultar a un dermatólogo.

Para cambios más visibles, los especialistas suelen combinar hábitos (fuerza muscular, control de peso, hidratación) con tratamientos médicos como radiofrecuencia, láser o subcisión, según el caso.

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Los exfoliantes caseros pueden ser un complemento, no una promesa de “borrado” de celulitis.