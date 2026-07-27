¿Qué revela el microbioma sobre el comportamiento de los gatos?

El intestino de un gato no solo digiere alimento: también alberga una comunidad de bacterias, hongos y otros microorganismos —el microbioma— que influye en funciones clave del organismo. En los últimos años, la ciencia ha empezado a explorar una idea cada vez más sólida en humanos y otros animales: la conexión intestino‑cerebro.

En gatos, la evidencia aún es limitada, pero apunta a que la composición del microbioma podría relacionarse con señales de estrés, cambios de ánimo y respuestas conductuales.

El “eje intestino‑cerebro”, también en felinos

El microbioma participa en la producción y modulación de sustancias que afectan al sistema nervioso, como ácidos grasos de cadena corta, metabolitos del triptófano y señales inmunológicas.

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Estas rutas pueden influir en la inflamación sistémica y en la actividad de neurotransmisores vinculados con la ansiedad y la regulación emocional.

En veterinaria, el interés crece porque muchos problemas de comportamiento conviven con trastornos gastrointestinales: vómitos recurrentes, diarrea, estreñimiento o sensibilidad alimentaria.

Estrés, cambios de rutina y microbioma

Los gatos son especialmente sensibles a variaciones del entorno —mudanzas, visitas, nuevas mascotas, ruidos— y el estrés sostenido se asocia con alteraciones digestivas.

A su vez, cuando el ecosistema intestinal se desequilibra (disbiosis), puede aumentar la permeabilidad intestinal y la activación del sistema inmune, un fenómeno que se investiga como posible amplificador de la reactividad al estrés.

Algunos especialistas observan que ciertos gatos con malestar digestivo persistente muestran más irritabilidad, escondite excesivo o conductas compulsivas como el acicalamiento exagerado, aunque establecer causalidad sigue siendo difícil.

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Dieta y antibióticos: dos factores decisivos

La alimentación es uno de los moduladores más potentes del microbioma. Cambios bruscos de dieta, productos muy procesados o pobres en fibra fermentable pueden modificar el perfil microbiano.

También los antibióticos, necesarios en muchas situaciones, pueden reducir la diversidad bacteriana y favorecer desequilibrios temporales; en algunos gatos esto coincide con heces blandas y apatía o inquietud.

Por eso, los veterinarios suelen recomendar transiciones alimentarias graduales y un uso prudente de antimicrobianos.

¿Probióticos para “mejorar” la conducta?

El mercado de probióticos y prebióticos para mascotas ha crecido, pero la evidencia en gatos es desigual: algunas cepas pueden ayudar a estabilizar el tránsito intestinal o reducir diarreas, mientras que afirmar efectos directos sobre agresividad o ansiedad requiere más estudios controlados.

Antes de atribuir un problema al “microbioma”, conviene descartar dolor, enfermedad digestiva, estrés ambiental y necesidades básicas no cubiertas (juego, recursos, refugio).

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Lo que revela el microbioma, por ahora, es una pista prometedora: el comportamiento felino no se explica solo por “carácter” o “educación”, sino por una red donde biología, entorno y salud intestinal podrían estar más conectados de lo que se pensaba.