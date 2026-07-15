¿Los gatos realmente necesitan comer pescado? Lo que dice la nutrición veterinaria

Los gatos no necesitan comer pescado. Lo que sí necesitan —por biología— es una dieta carnívora completa que aporte proteínas animales y nutrientes esenciales como taurina, ácido araquidónico, vitamina A preformada y niacina, en niveles definidos por estándares como FEDIAF/AAFCO para alimentos “completos”.
En otras palabras: si un alimento para gatos es completo y balanceado, puede estar hecho con pollo, pavo, carne vacuna o pescado; el ingrediente no es lo determinante, sino el perfil nutricional final.
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Entonces, ¿por qué tantos gatos lo “aman”?
La idea del gato pescador es más cultural que evolutiva. El gato doméstico desciende de felinos de zonas áridas; no evolucionó cazando peces.
La atracción suele explicarse mejor por la palatabilidad: el pescado libera compuestos aromáticos intensos y sabores “umami” que resultan muy estimulantes para un olfato felino extremadamente fino.
Además, la industria usa pescado porque “abre apetito”, algo útil en gatos selectivos.
Cuándo el pescado puede ser útil y cuándo no
Como parte de un alimento completo, el pescado puede aportar omega-3 (EPA y DHA), con evidencia de beneficios en inflamación y salud de piel en algunos casos. Pero el pescado como “base casera” o premio frecuente tiene puntos débiles.
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Riesgos reales: del déficit de B1 al yodo y el mercurio
El problema no es “el pescado” en sí, sino cómo y cuánto.
En pescado crudo o ciertas especies puede haber tiaminasa, una enzima que destruye vitamina B1 (tiamina); la deficiencia de B1 en gatos puede causar signos neurológicos. La cocción reduce este riesgo.
También preocupa la exposición crónica a mercurio en especies grandes (por bioacumulación) y el exceso de yodo en algunas dietas muy basadas en pescado.
Estudios observacionales en veterinaria han encontrado asociaciones entre consumo frecuente de ciertos alimentos húmedos/sabores de pescado y hipertiroidismo felino, aunque no prueban causalidad: sugieren que, en gatos predispuestos, repetir siempre lo mismo podría no ser buena idea.
A eso se suman peligros cotidianos: espinas, sal, condimentos, y “restos” de atún enlatado para humanos (demasiado sodio).
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¿Cómo ofrecer pescado si querés hacerlo igual?
Si tu gato está sano y tu veterinario no indicó una dieta especial, el pescado puede ser un extra ocasional, no un pilar.
Mejor cocido, sin sal, sin aceite, sin espinas y en porciones pequeñas.
Para el día a día, priorizá alimento completo y balanceado (húmedo o seco) y rotación razonable de proteínas si tu gato la tolera.
Señales para consultar al veterinario
Si tu gato come mucho pescado y aparece pérdida de peso con más hambre, vómitos repetidos, diarrea, picazón, pelaje opaco o desorientación, vale una consulta: pueden ser desde intolerancias hasta problemas tiroideos o déficits nutricionales.