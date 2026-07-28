Crisis de ansiedad: síntomas, causas y cuándo buscar ayuda

Qué es una crisis de ansiedad (y en qué se diferencia del pánico)

En salud mental, “crisis de ansiedad” se usa para describir un aumento brusco de síntomas físicos y mentales de ansiedad. Puede durar minutos u horas y variar en intensidad. Cuando el episodio es súbito, muy intenso y con miedo fuerte a morir o volverse loco, muchas veces se parece a un ataque de pánico (término clínico más específico).

Los síntomas típicos incluyen palpitaciones, opresión en el pecho, temblores, náuseas, mareo, sensación de irrealidad, urgencia de escapar y pensamientos catastróficos (“me está dando algo”).

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Por qué ocurre: un sistema de alarma que interpreta mal la señal

La explicación más sólida combina psicología y neurociencia: el cerebro prioriza la supervivencia. Ante una señal que interpreta como amenaza, la amígdala activa el circuito de estrés y el eje hipotálamo–hipófisis–adrenal, liberando adrenalina y cortisol.

Eso prepara al cuerpo para lucha o huida: sube la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión muscular y cambia la respiración.

En una crisis, el problema no es que el cuerpo reaccione, sino qué dispara la reacción y cómo se interpreta. Una respiración superficial (por apuro, calor o encierro) puede bajar el CO₂ y generar hormigueo y mareo; si la mente lo lee como peligro (“me desmayo”), la ansiedad se retroalimenta y escala.

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El rol de los hábitos y el contexto: cuando la rutina deja al sistema sin margen

Ciertas condiciones aumentan la probabilidad de que el “umbral de alarma” baje: falta de sueño, consumo alto de cafeína/energizantes, alcohol (y su rebote ansioso), jornadas sin pausas, dolor crónico, y estrés sostenido.

También influyen factores sociales: incertidumbre económica, hiperconectividad, exigencia de rendimiento y poco tiempo de recuperación. No siempre hay un “motivo” claro: a veces el cuerpo viene acumulando carga y el episodio aparece en el peor momento (supermercado, ascensor, reunión).

Cuándo conviene consultar

Si las crisis se repiten, condicionan tu vida (evitar lugares, transporte, trabajo) o se confunden con síntomas cardíacos/respiratorios, es importante una evaluación médica y de salud mental.

Los tratamientos con mejor evidencia incluyen psicoterapia cognitivo-conductual (interoceptiva y exposición) y, en algunos casos, medicación indicada por profesionales.