¿Las mujeres tienen más celulitis que los hombres? ¿por qué?

Qué es la celulitis (y por qué no es “grasa” a secas)

La celulitis —o “piel de naranja”— es un cambio en la superficie de la piel por cómo empuja el tejido graso hacia arriba y cómo lo sujetan, desde abajo, bandas de tejido conectivo.

No es sinónimo de sobrepeso: puede aparecer en cuerpos delgados y entrenados.

¿Las mujeres tienen más celulitis que los hombres? Sí, y la biología explica gran parte

En términos generales, sí: es más frecuente en mujeres. Y se debe principalmente a diferencias estructurales y hormonales:

En mujeres, las bandas de colágeno que atraviesan la grasa subcutánea tienden a organizarse más perpendicularmente a la piel. Ese “anclaje” vertical facilita que, si el tejido graso empuja, se formen depresiones visibles.

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En varones, esas bandas suelen disponerse de modo más cruzado y oblicuo, como una malla que sostiene mejor la superficie. Además, los hombres suelen tener piel más gruesa y una distribución de grasa distinta (más abdominal y menos en caderas, muslos y glúteos, zonas típicas de celulitis).

A esto se suma el rol del estrógeno, que influye en almacenamiento de grasa, circulación y composición del tejido conectivo. Por eso la celulitis puede fluctuar con etapas hormonales (pubertad, embarazo, anticonceptivos, perimenopausia), sin que cambie “lo que hiciste” esa semana.

Lo que puede acentuar el aspecto (sin convertirlo en culpa)

Hay factores que modulan cuánto se nota: sedentarismo (menos tono muscular y menos “soporte” bajo la piel), sueño irregular y estrés crónico (cortisol y hábitos que alteran inflamación y retención), y cambios en microcirculación.

Ninguno explica por sí solo la celulitis, pero juntos pueden hacerla más visible.

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El impacto psicológico: cuando el espejo se vuelve un examen

La sociología del cuerpo muestra que, en mujeres, el control estético opera como disciplina cotidiana: ropa, luz, fotos, redes. En neurociencia se describe cómo la comparación social y el chequeo repetido del defecto percibido refuerzan un circuito de atención selectiva: cuanto más se busca la marca, más “crece” en la mente, aunque el tejido no cambie.

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La industria lo aprovecha con promesas de “eliminar” algo que, en gran medida, es una característica común del cuerpo femenino.