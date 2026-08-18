¿Por qué algunas personas siempre llegan tarde?

Llegar tarde rara vez se explica solo por “desorganización”. En muchos casos se combinan tres capas: cómo el cerebro estima el tiempo, qué emoción se activa ante la cita y qué normas sociales rigen ese encuentro.

Desde la psicología cognitiva se describe un fenómeno frecuente: la falacia de planificación. Tendemos a calcular cuánto tardaremos basándonos en el escenario ideal (“si no hay fila”, “si el colectivo viene rápido”), y subestimamos fricciones comunes. Es un sesgo estable, y aparece incluso en personas responsables.

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A eso se suma algo que la neuropsicología suele llamar “ceguera temporal”: dificultad para percibir el paso del tiempo mientras se cambia de tarea (terminar un mail, buscar llaves, “ya que estoy” ordenar).

Este patrón se observa con más fuerza cuando hay estrés, poco sueño o rasgos de déficit de atención (sin que eso implique un diagnóstico).

La función ejecutiva —planificar, inhibir impulsos, priorizar— es la que más se resiente cuando el día arranca a las corridas.

La emoción detrás del retraso: ansiedad, evitación y control

No toda tardanza es un error de cálculo. A veces hay evitación: llegar tarde reduce el tiempo de exposición a una situación incómoda (una reunión tensa, una cita que genera nervios, un trámite).

La mente “compra” alivio inmediato a costa del costo social posterior. En términos neuroconductuales, el alivio funciona como recompensa rápida: baja la ansiedad ahora, aunque complique después.

También puede aparecer un mecanismo menos consciente de autoprotección: si llego tarde, puedo atribuir un resultado negativo al retraso (“no me fue bien porque entré apurado”) en lugar de sentirlo como un juicio personal. Es como una forma de reducir vulnerabilidad.

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La sociología del tiempo recuerda que la puntualidad no pesa igual en todos los contextos. En ciudades con traslados largos e inciertos —tránsito, cortes, frecuencias irregulares— las personas aprenden a operar con márgenes flexibles.

Y, a la vez, cada microcultura marca límites distintos: no se vive igual llegar tarde a una entrevista laboral que a un encuentro familiar un domingo.

Esa ambigüedad alimenta el problema: si a veces “no pasa nada”, el cerebro registra que el costo es bajo y repite el patrón.

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Cuando la tardanza es crónica, suele repetirse una secuencia: estimación optimista + tareas de último minuto + transición lenta entre actividades + fricción externa inevitable.

El resultado se siente como destino, pero responde a mecanismos bastante predecibles.

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Preguntas frecuentes

¿Llegar tarde siempre es falta de respeto? No necesariamente: puede ser un sesgo de estimación, una dificultad de funciones ejecutivas o ansiedad. Pero el impacto social existe aunque la causa sea involuntaria.

¿Puede estar relacionado con TDAH? Puede: la dificultad para medir tiempo, iniciar tareas y cambiar de foco es común en el TDAH. Solo un profesional puede evaluar un cuadro clínico.

¿Por qué prometo “llego en 10” y no llego? Porque el cerebro calcula con el escenario ideal y descuenta interrupciones reales. Es un error sistemático, no una simple “mentira” consciente.