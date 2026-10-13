Martes 13: ¿por qué se cree que trae mala suerte?

La superstición asociada con el martes 13 tiene varias fuentes. En la cultura griega y romana, el dios Marte, que da nombre al día martes, se asocia con la guerra y la destrucción. El número 13, por su parte, ha sido considerado de mala suerte en muchas culturas debido a su asociación con eventos históricos desafortunados y su posición después del número 12, que se considera completo y perfecto (12 meses del año, 12 signos del zodíaco, 12 apóstoles de Jesús, etc.).

Además, uno de los eventos más comunes citados es aquel que ocurrió el 13 de octubre de 1307, cuando la orden de los Caballeros Templarios fue arrestada por la corona francesa. Si bien esto ocurrió un viernes, la combinación del número 13 y el día martes llevó al arraigo de la superstición en la cultura popular.

¿Cada cuánto hay un martes 13?

Un martes 13 ocurre al menos una vez y como máximo tres veces en un año calendario. La distribución y frecuencia de esta fecha depende del calendario gregoriano. Si un mes comienza en un jueves, es seguro que su día 13 caerá en martes.

Esta periodicidad no sigue ninguna regla exacta debido a la variabilidad de los años y meses, pero es bastante regular.

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Creer o reventar

Para aquellos que son firmemente supersticiosos, el martes 13 puede ser un día de ansiedad y preocupación. Aunque no existe ninguna evidencia científica de que una fecha del calendario te pueda traer mala suerte, estas son algunas precauciones que podrías tomar si sos crédulo:

Evitar grandes decisiones : se recomienda no hacer inversiones importantes, cambiar de trabajo o tomar grandes decisiones personales.

Seguridad personal : algunos prefieren quedarse en casa y evitar actividades riesgosas como viajes largos, deportes extremos o actividades peligrosas.

Protección espiritual : muchas personas usan amuletos de protección , hacen rituales especiales o toman medidas espirituales para protegerse de la mala suerte.

Planes sencillos: mantener el día simple y planificar solo las actividades diarias necesarias puede ayudar a minimizar el riesgo percibido.

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No te cases ni te embarques

Las supersticiones en torno al martes 13 han dado lugar a una lista extensa de cosas que se considera mejor evitar para no atraer la mala suerte. Estas son algunas de las más comunes:

Casarse : muchos creen que casarse un martes 13 trae mala suerte para el matrimonio.

Viajar: se piensa que viajar, especialmente en avión, puede ser peligroso y propenso a accidentes.

Mudarse de casa : cambiar de residencia en un martes 13 es visto como una decisión que puede traer infortunios a la nueva casa.

Iniciar nuevos proyectos : comenzar proyectos importantes , ya sean personales o profesionales, es algo que muchos prefieren dejar para otro día.

Cirugías: algunos prefieren evitar procedimientos médicos importantes debido al temor de complicaciones inesperadas.

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El martes 13 es una fecha que, debido a supersticiones y creencias populares, sigue generando miedo y cautela en muchas personas. Si bien estas supersticiones no tienen una base científica, su efecto cultural es indiscutible. Para aquellos que creen firmemente en la mala suerte asociada con esta fecha, tomar precauciones y evitar ciertas actividades puede ofrecer un sentido de seguridad y paz mental.

En última instancia, cada persona decide qué importancia darle a las supersticiones y cómo enfrentar los retos que perciben asociados a ciertos días.

La creencia en la mala suerte depende de una combinación de cultura, tradición y percepción personal. Esperemos que este martes 13 no sea más que otro día en el calendario.