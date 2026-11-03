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Estilo de vida
03 de noviembre de 2026 - 11:49

Cuando el nombre se convierte en una carga: burlas, prejuicios y autoestima

Un nombre puede abrir puertas o convertirse en motivo de burla y prejuicio.
Un nombre puede abrir puertas o convertirse en motivo de burla y prejuicio.Shutterstock

Un nombre puede abrir puertas o convertirse en motivo de burla y prejuicio. Un reportaje de la Deutsche Welle examina cómo los apelativos inusuales afectan la autoestima y las oportunidades, y cómo algunas personas transforman con los años la vergüenza en orgullo y pertenencia.

Por ABC Color
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La identidad personal está profundamente ligada al nombre con el que cada individuo es presentado ante la sociedad. Sin embargo, cuando este resulta inusual, difícil de pronunciar o se presta a bromas, puede convertirse en una fuente de conflictos que van desde el acoso escolar hasta la discriminación laboral, según aborda un reportaje publicado por la cadena DW.

De acuerdo con la investigación periodística, los nombres actúan como “señales” al establecer el primer contacto con otras personas. El psicólogo de la personalidad Jochen Gebauer explicó al medio alemán que, aunque estos indicios suelen diluirse conforme avanza la relación, su impacto acumulativo a lo largo de los años puede generar “ventajas y desventajas reales y medibles”.

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En la misma línea, un estudio dirigido por el sociólogo Anthony Lee apunta que los apelativos poco familiares o difíciles de integrar en el entorno cultural suelen provocar suposiciones erróneas sobre la inteligencia, la competencia, la confiabilidad y el atractivo de quien los porta.

Un nombre puede abrir puertas o convertirse en motivo de burla y prejuicio.
La identidad personal está profundamente ligada al nombre con el que cada individuo es presentado ante la sociedad. Sin embargo, cuando este resulta inusual, difícil de pronunciar o se presta a bromas, puede convertirse en una fuente de conflictos.

Las consecuencias de cargar con un nombre estigmatizado han sido vinculadas por diversos estudios con una menor autoestima, un rendimiento académico inferior, rechazo en el ámbito romántico e incluso una mayor propensión al tabaquismo.

La psicoanalista Mikita Brottman señaló a DW que, cuando un apelativo genera vergüenza, ese sentimiento puede terminar por integrarse de manera directa en la propia identidad del individuo.

Experiencias de rechazo y adaptación

El reportaje recoge casos concretos que ilustran este fenómeno. Durante su infancia en Australia, Louise Pain sufrió constantes burlas debido a su apellido, que en inglés significa “dolor”. “La gente solía burlarse de mí, me llamaban cosas como “dolor en el trasero”“, relató Pain al medio germano, al recordar que de niña deseaba cambiarlo.

El rechazo trascendió el ámbito escolar: en la secundaria, una profesora la reprendió frente a la clase al negarse a creer que ese fuera su apellido legítimo. Años más tarde, al aprender francés —la lengua materna de su padre—, descubrió que en ese idioma se traduce como “pan”, lo que mutó las bromas hacia ese nuevo matiz.

Una situación similar experimentó una mujer identificada como Tiny, quien creció en Grecia con un nombre atípico que sus padres intentaron adaptar como “Tinie”. Según declaró a DW, las preguntas sobre su identidad real fueron constantes durante toda su vida, al punto de que incluso sus familiares más cercanos, como dos tías ancianas, continúan presentándola con un nombre convencional como “Haritini”.

De la vergüenza al sentido de pertenencia

A pesar de los obstáculos iniciales, la relación con un nombre desafortunado no es inalterable. La psicoanalista Melissa Daum explicó al medio que estos elementos pueden evocar un amplio espectro emocional y que aquello que en la infancia se vivió como un motivo de vergüenza puede transformarse con el tiempo en “un rasgo distintivo, un símbolo de historia o un factor de pertenencia”.

En la actualidad, con 40 años, Louise Pain percibe que su entorno ve su apellido como algo “divertido y entrañable”, un vínculo directo con su herencia paterna y su legado familiar. No obstante, reconoció que aún le genera reservas la idea de transmitirlo a la siguiente generación.

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Por su parte, Tiny, de 54 años, ha aceptado la singularidad que conlleva su nombre, aunque toma precauciones prácticas, como evitar utilizarlo en aplicaciones de citas o en correos electrónicos profesionales, para prevenir malentendidos cotidianos.

Fuente: Deutsche Welle

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