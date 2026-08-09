Autoestima: estos son los principales mitos sobre “quererse a uno mismo”

El mito de que quererse es “sentirse bien siempre”

Una idea extendida asocia autoestima con un estado emocional alto y constante. Pero desde la psicología, la autoestima se parece más a una evaluación relativamente estable del propio valor, no a una emoción momentánea.

En términos neurobiológicos, el malestar no es un fallo del sistema: el cerebro tiene circuitos de amenaza (como la amígdala) diseñados para detectar riesgo y corregir conducta. La trampa aparece cuando interpretar tristeza, vergüenza o ansiedad como “no me quiero” lleva a pelearse con la emoción, en vez de entenderla.

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“Si te querés, no te importa lo que piensen”

En la vida real, el reconocimiento social influye: somos una especie profundamente relacional. La sociología y la psicología social muestran que la pertenencia y el estatus afectan cómo nos percibimos, y las redes amplifican la comparación constante.

El problema es cuando la autoestima se vuelve contingente, es decir, depende del like, del cuerpo, del rendimiento o de una pareja. Ahí, el sistema de recompensa (dopamina) refuerza ciclos de búsqueda de validación que nunca terminan de saciarse.

“Autoestima es confianza” (y la confianza se logra con logros)

Confianza es sentir que podés hacer algo; autoestima es sentir que valés incluso cuando no te sale. Confundirlas produce un patrón común en ciudades y trabajos competitivos: si el día rinde, “me banco”; si no, me trato como enemigo.

La neurociencia del error y el aprendizaje sugiere que castigarse no siempre mejora el desempeño; bajo estrés sostenido, empeoran la atención y la flexibilidad cognitiva, justo lo que se necesita para corregir.

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“Quererse es priorizarse siempre” (y poner límites sin costo)

Poner límites puede ser saludable, pero el mito vende una versión sin fricción: decir “no” como si no activara culpa o miedo al rechazo. En vínculos significativos, esos temores se relacionan con estilos de apego y experiencias previas de cuidado.

No es que falte amor propio: muchas veces falta seguridad relacional y práctica de regulación emocional para sostener el límite sin entrar en alarma.

“Amor propio” no es narcisismo

Otra confusión frecuente: si me trato con consideración, soy egoísta. En clínica se diferencia autoestima saludable de grandiosidad defensiva.

La primera tolera la imperfección; la segunda suele depender de superioridad y se desmorona ante la crítica. Por eso, “quererse” no equivale a creerse mejor, sino a no necesitar destruirse para corregirse.

“Las afirmaciones positivas arreglan la autoestima”

Repetirse frases puede ayudar a algunas personas, pero no funciona como fórmula universal. Si el mensaje choca con creencias muy arraigadas (“no valgo”), el cerebro tiende a rechazarlo y aumentar la autocrítica.

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Lo que muestra más respaldo empírico es trabajar con evidencias concretas (conductas, contexto, historia personal) y con autocompasión: una forma de hablarse que no niega el problema, pero evita el ataque interno que lo perpetúa.