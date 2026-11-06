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Estilo de vida
06 de noviembre de 2026 - 15:32

Cáncer de próstata: cuándo empezar los controles y qué estudios hacer

El cáncer de próstata puede avanzar sin dar señales, pero detectarlo temprano mejora el pronóstico.
El cáncer de próstata puede avanzar sin dar señales, pero detectarlo temprano mejora el pronóstico.Shutterstock

El cáncer de próstata puede avanzar sin dar señales, pero detectarlo temprano mejora el pronóstico.

Por ABC Color
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El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes entre los hombres, pero también uno de los que tiene mejores perspectivas de tratamiento cuando se detecta a tiempo. En sus etapas iniciales suele no presentar síntomas, por lo que los controles médicos periódicos son importantes para favorecer un diagnóstico temprano.

Lea más: ¿La vasectomía aumenta el riesgo de cáncer de próstata? Qué dice la evidencia científica

¿Desde cuándo?

Si no tenés factores de riesgo particulares, las guías internacionales indican empezar alrededor de los 50. Hay dos casos en los que se adelanta:

El cáncer de próstata puede avanzar sin dar señales, pero detectarlo temprano mejora el pronóstico.
La edad y la herencia no se tocan. Los hábitos sí: moverte seguido y comer variado te hace bien en general, aunque no reemplaza el control.
  • A los 45: si tu papá, un hermano o un hijo tuvo cáncer de próstata antes de los 65, o si sos de ascendencia africana, un grupo en el que la enfermedad tiende a ser más agresiva.
  • A los 40: si hay más de un familiar directo diagnosticado joven, o si sabés que tenés una mutación en los genes BRCA1 o BRCA2.

¿Qué estudios te hacen?

Son dos y ninguno es complicado.

  1. PSA (antígeno prostático específico). Es un análisis de sangre que mide una proteína que produce la próstata. Un valor alto no siempre es cáncer: también lo suben el agrandamiento benigno de la próstata y las infecciones, como la prostatitis.
  2. Tacto rectal. El urólogo palpa la próstata para revisar tamaño, forma y consistencia, y buscar nódulos o zonas duras. Dura unos segundos y no duele.

Con los dos juntos el médico tiene más información que con uno solo. Si el PSA te conviene o no, y cada cuánto, es algo para decidir con él según tu caso.

Lea más: Salud prostática: qué ejercicios ayudan a cuidar la próstata

Lo que sí podés cambiar

La edad y la herencia no se tocan. Los hábitos sí: moverte seguido y comer variado te hace bien en general, aunque no reemplaza el control.

Mucha gente posterga la consulta por vergüenza. Son unos minutos en el consultorio, y a cambio llegás a enterarte a tiempo de algo que, si se encuentra temprano, tiene muy buen pronóstico.

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