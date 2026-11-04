¿La vasectomía aumenta el riesgo de cáncer de próstata? Qué dice la evidencia científica

La vasectomía no provoca cáncer de próstata. Las principales organizaciones de urología del mundo, incluidas la American Urological Association (AUA) y la European Association of Urology (EAU), concluyen tras décadas de seguimiento epidemiológico que este procedimiento de anticoncepción masculina no representa un factor de riesgo para el desarrollo de tumores prostáticos.

Durante las últimas décadas, algunos estudios aislados sugirieron una pequeña asociación entre la cirugía y un mayor diagnóstico de patologías prostáticas. Sin embargo, revisiones sistemáticas e investigaciones con cohortes de cientos de miles de hombres han demostrado que esa aparente relación no es causal, sino el resultado de un fenómeno conocido en medicina como sesgo de detección.

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El sesgo de detección: por qué surgió el mito

Para entender por qué persistió esta duda durante años, es necesario examinar cómo interactúan los pacientes con el sistema sanitario. Los hombres que deciden realizarse una vasectomía suelen someterse a evaluaciones médicas previas y a un seguimiento urológico más frecuente que la población general.

Al acudir periódicamente al urólogo, estos hombres tienen más probabilidades de someterse a pruebas de rutina, como el cribado del antígeno prostático específico (PSA) o el tacto rectal. Esto conduce a un diagnóstico más temprano de alteraciones en la próstata que, en hombres que no visitan al especialista, habrían pasado inadvertidas durante años.

Por lo tanto, el aumento marginal en las cifras de diagnóstico no se debe a la cirugía en sí, sino a un mayor control médico.

Fisiología masculina: qué ocurre realmente tras la vasectomía

La vasectomía es una intervención quirúrgica menor y ambulatoria que consiste en cortar o sellar los conductos deferentes, impidiendo que los espermatozoides se mezclen con el semen durante la eyaculación.

Desde el punto de vista endocrino y fisiológico, el procedimiento tiene un impacto estrictamente localizado:

Sin alteración hormonal: no modifica la producción de testosterona ni el equilibrio endocrino en los testículos.

Función glandular intacta: la próstata y las vesículas seminales continúan produciendo el volumen principal del fluido seminal exactamente igual que antes.

Preservación del tejido: no afecta el tejido glandular de la próstata ni la replicación celular de este órgano.

Dado que el desarrollo celular anómalo en la próstata está vinculado a factores genéticos, la edad, el estilo de vida y la regulación de andrógenos, alterar la vía de transporte de los espermatozoides carece de un mecanismo biológico plausible para desencadenar una carcinogénesis.

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Lo que influye realmente en la salud prostática

En lugar de posponer o rechazar la vasectomía por temor a patologías oncológicas, la evidencia científica señala que la prevención debe centrarse en los factores de riesgo demostrados:

Edad: el riesgo aumenta significativamente a partir de los 50 años. Historial familiar: tener antecedentes de primer grado con cáncer de próstata duplica las probabilidades. Estilo de vida: el sedentarismo, el tabaquismo y las dietas ricas en grasas saturadas inciden de forma directa en el bienestar del sistema reproductor y urinario.

La vasectomía sigue siendo uno de los métodos de planificación familiar más eficaces, seguros y de menor complicación. Consultar de manera informada con un urólogo permite despejar dudas sobre la salud sexual y mantener un esquema adecuado de revisiones preventivas a lo largo de la vida.