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Estilo de vida
10 de noviembre de 2026 - 09:11

Mejores ejercicios para mayores de 60: movilidad y vitalidad

A partir de los 60 años, combinar fuerza, equilibrio y caminatas puede ayudar a conservar la masa muscular, prevenir caídas y mantener la autonomía.
A partir de los 60 años, combinar fuerza, equilibrio y caminatas puede ayudar a conservar la masa muscular, prevenir caídas y mantener la autonomía.shutterts

A partir de los 60 años, combinar fuerza, equilibrio y caminatas puede ayudar a conservar la masa muscular, prevenir caídas y mantener la autonomía. La clave, según las recomendaciones del artículo, es adaptar la actividad y priorizar la constancia y la seguridad.

Por ABC Color
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¿Cuáles son los mejores ejercicios para mayores de 60 años que buscan mantener su autonomía y bienestar físico? Lo ideal es una combinación equilibrada de entrenamiento de fuerza con cargas adaptadas, ejercicios de estabilidad y caminatas conscientes, diseñados para preservar la masa muscular y prevenir caídas.

A partir de los 60 años, combinar fuerza, equilibrio y caminatas puede ayudar a conservar la masa muscular, prevenir caídas y mantener la autonomía.
A partir de la sexta década de la vida, el cuerpo experimenta una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular conocida como sarcopenia. Para contrarrestarla, el entrenamiento de fuerza de convierte en una necesidad funcional.

Lejos de los mitos que sugieren reducir la actividad con los años, la evidencia científica demuestra que el movimiento dosificado es la herramienta más potente para retrasar el envejecimiento biológico y mejorar la calidad de vida.

Lea más: Sedentarismo masculino: qué cambios físicos y metabólicos provoca

Fuerza y masa muscular: el seguro contra el paso del tiempo

A partir de la sexta década de la vida, el cuerpo experimenta una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular conocida como sarcopenia. Para contrarrestarla, el entrenamiento de fuerza de convierte en una necesidad funcional.

  • ¿Cómo implementarlo? Utilizar bandas elásticas de resistencia o mancuernas ligeras dos o tres veces por semana.
  • Ejercicios clave: las sentadillas apoyándose en una silla y el levantamiento controlado de brazos fortalecen las extremidades inferiores y superiores, facilitando acciones cotidianas como levantarse, cargar las compras o subir escaleras sin fatiga excesiva.

Equilibrio y estabilidad: prevención activa

El equilibrio es una habilidad neuromuscular que se deteriora si no se estimula regularmente, lo que incrementa el riesgo de caídas y fracturas.

Incorporar movimientos que desafíen la estabilidad de forma segura transforma la propiocepción y la confianza corporal.

  • ¿Cómo implementarlo? Prácticas inspiradas en disciplinas como el taichí o ejercicios sencillos como mantenerse en un solo pie durante diez segundos con un punto de apoyo cercano.
  • Beneficio directo: estos movimientos entrenan al sistema nervioso central para responder rápidamente ante imprevistos en superficies irregulares, protegiendo la salud articular.

Lea más: Bastan solo unos minutos de actividad física intensa para mejorar la salud

Movilidad y salud cardiovascular sostenible

La constancia supera siempre a la intensidad. Caminar a paso ligero, nadar o practicar ciclismo estático a un ritmo conversacional potencian la salud cardíaca, regulan la presión arterial y mejoran el estado de ánimo gracias a la liberación de neurotransmisores.

La clave para una longevidad activa radica en escuchar las señales del propio cuerpo, priorizar la técnica por sobre el peso y consultar siempre con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier rutina nueva.

Lea más: Salud prostática: qué ejercicios ayudan a cuidar la próstata

Mantenerse en movimiento es, en definitiva, el arte de sumar vitalidad a los años.

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