ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Estilo de vida
13 de noviembre de 2026 - 08:09

Día Mundial de la Bondad: qué significa ser una buena persona hoy

Persona sonriente.
Persona sonriente.Shutterstock

El Día Mundial de la Bondad se celebra cada 13 de noviembre, una fecha dedicada a promover actos de generosidad, empatía y compasión. Pero, en un mundo cada vez más complejo y cambiante, ¿qué significa ser “bueno” hoy en día? Y, lo que es más importante, ¿cómo podemos evaluar si verdaderamente lo somos?

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La bondad es un concepto que ha evolucionado con el tiempo y puede variar según la cultura, la religión y las experiencias personales. Tradicionalmente, ser bueno significa actuar con moralidad, altruismo y respeto hacia los demás.

Sin embargo, en el contexto del siglo XXI, esta definición se amplía para incluir la sostenibilidad, la justicia social y el bienestar colectivo.

Lea más: Día Mundial del Soltero: por qué cada vez más personas eligen vivir sin pareja

Qué es ser buena persona

Imagen representativa de la bondad.
Imagen representativa de la bondad.

Ser bueno implica mostrarse empático, comprender y compartir los sentimientos de los demás. La compasión, que va de la mano de la empatía, es el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno, lo cual es fundamental en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Hoy en día, la bondad no solo se refleja en cómo se trata a las personas cercanas, sino también en cómo se abordan los problemas globales. Ser consciente del impacto de tus acciones sobre el medio ambiente y las comunidades, y actuar en consecuencia, es una parte esencial de ser bueno.

Otro punto es la integridad personal. Esta se refiere a la coherencia entre las acciones y los valores personales. Mantener la honestidad, la transparencia y el compromiso de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, es una marca distintiva de bondad auténtica.

Lea más: Día Mundial de la Adopción: mitos, emociones y desafíos del proceso

Cómo podemos saber si somos buenos

El 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la felicidad.
Amigos.

Evaluar nuestra bondad puede parecer subjetivo, pero hay algunas pautas y reflexiones que pueden ayudarnos a medir cuán buenos somos realmente.

Auto-reflexión y consciencia personal: tomarse el tiempo para reflexionar sobre tus acciones diarias y sus razones subyacentes es crucial. Preguntarte si actuás con integridad y respeto hacia los demás te ayuda a identificar áreas de mejora.

Feedback externo: escuchar a los demás puede ofrecer una perspectiva valiosa sobre nuestro comportamiento. La crítica constructiva de amigos, familiares o colegas puede iluminar aspectos de nuestra personalidad que requieren ajustes.

Actos desinteresados: realizar actos de bondad sin esperar reconocimiento es un indicador claro de una buena disposición. Pequeños gestos, como ayudar a alguien en necesidad o ofrecer tiempo como voluntario, pueden reflejar nuestra verdadera naturaleza.

Balance entre las necesidades propias y ajenas: ser bueno también significa cuidar de uno mismo. Mantener un equilibrio entre nuestras necesidades y las de los demás garantiza que podamos ofrecer lo mejor de nosotros sin quemarnos.

Lea más: Cómo es la asfixiante vida en la ciudad más contaminada del mundo

Ser bueno hoy en día es un concepto dinámico que requiere un compromiso activo con el bienestar de los demás y del mundo que nos rodea. Al cultivar empatía, responsabilidad social e integridad, y reflexionar sobre nuestras acciones, podemos trabajar para ser mejores cada día.

Celebrar el Día Mundial de la Bondad es una oportunidad para conectar con estos valores y explorar cómo pueden integrarse más profundamente en nuestra vida cotidiana.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero y Miguel Mora, Marco González está prófugo
Ver más
04
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar