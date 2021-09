Papas Hasselback: el acordeón más sabroso

Ingredientes de las papas al estilo Hasselback

6 papas

Manteca (o aceite de oliva)

Pan rallado

Sal y pimienta

Para aromatizarlas: ajo, orégano, perejil seco, pimenta de cayena, laurel, tomillo, pimentón, etc.

Cómo preparar papas acordeón

1. Precalentar el horno al máximo.

2. Lavar las papas y cortarlas en rodajitas sin llegar al final, para que no se desprendan. Para asegurarse de no llegar a cortar de más, colocarla entre dos palillos para que el cuchillo no pueda llegar al final.

3. Salpimentarlas y, entre cada rodaja, sazonar con el aroma deseado. Espolvorear con pan rallado. Rociar con un chorrito de aceite o colocar una rodaja de manteca sobre cada papa.

4. Colocar en una asadera o pírex, y llevar al horno por 30 a 40 min (depende del tamaño de las papas).