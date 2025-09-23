La receta del risotto negro: más que un plato, una experiencia gastronómica inolvidable

El risotto negro, un plato emblemático de la cocina italiana, combina arroz arborio con la delicadeza del calamar y su tinta, creando una experiencia gustativa profunda. Este manjar, sencillo pero sofisticado, invita a explorar su preparación con ingredientes frescos y técnicas precisas.