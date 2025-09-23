La receta del risotto negro: más que un plato, una experiencia gastronómica inolvidable

Cómo hacer risotto negro
Fácil de realizar, el risotto negro revela sabores de gran delicadeza. La sepia es un animal que mide cerca de 30 centímetros y habita los fondos costeros herbosos. Es reconocible por su cuerpo ovalado, gris, coronado por una cabeza, provista de 10 tentáculos, dos de los cuales son muy largos.
Risotto negro
- Plato: Plato principal
- Receta: Italiana
Ingredientes
- 410 gramos de arroz arborio
- 1 litro de fumet de pescado
- 1/2 cebolla
- 100 gramos de manteca
- 1 diente de ajo
- 320 gramos de calamares
- 1 bolsa de tinta de calamar
- 60 gramos de queso parmesano rallado
- 30 centímetros cúbicos de aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Opcional: perejil y tomates cherry
Elaboración paso a paso
- Limpiar los calamares pelándolos en agua corriente. Quitarles el jibión y reservarla tinta. Cortarlos en aros.
- Pelar y picarla media cebolla. Sofreírla en una cacerola con 10 centímetros cúbicos de aceite de oliva.
- Verter el arroz y dorarlo 2 minutosremoviendo con una espátula de madera.
- Preparar 1 litro de fumet de pescado caliente. Verterlo sobre el arroz a medida que sea necesario. Cocinar 18 minutos removiendo con una espátula de madera.
- Verter 20 centímetros cúbicos de aceite de oliva en una sartén y calentarlo. Saltear en él los aros de calamar. Salpimentar. Añadir el diente de ajo picado. Verter la tinta y remover con una espátula de madera. Pasar esta preparación al arroz y remover delicadamente.
- Espolvorear el arroz con parmesano. Remover. Añadir la manteca en trozos y rectificar la sazón.
- Disponer el risotto en un plato o fuente, decorar con el perejil y los tomates cherry.