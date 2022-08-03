Gastronomía

Mostaccioli a la crema de 5 quesos y hierbas frescas para almorzar a lo grande

Esta receta de mostaccioli a la crema de 5 quesos y hierbas frescas te va a brindar el mejor almuerzo de la semana. Especial para fanáticos de los quesos.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2026 a la - 06:00
Mostaccioli a la crema de quesos y hierbas.
Mostaccioli a la crema de quesos y hierbas.Shutterstock

Cómo hacer mostaccioli a la crema de 5 quesos y hierbas frescas

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Mostaccioli a la crema de 5 quesos y hierbas frescas

Ingredientes

  • 1 paquete de pastas mostaccioli
  • 1 cebolla
  • 1 copa de vino blanco
  • 100 gramos de queso Paraguay
  • 50 gramos de queso reggianito
  • 50 gramos de queso cremoso
  • 50 gramos de queso roquefort
  • 50 gramos de queso gruyere
  • 500 mililitros de caldo
  • 300 mililitros de crema de leche
  • Un poco de hierbas frescas
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. En una sartén cocinar la cebolla con un poco de aceite de oliva.
  2. Agregar el vino blanco, dejar evaporar, agregar el caldo y la crema, dejar hervir por 5 minutos.
  3. Incorporar los quesos con un poco de sal y pimienta, revolver y dejar fundir los quesos.
  4. Cocinar la pasta al dente.
  5. Agregar a la salsa y ¡a disfrutar!

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