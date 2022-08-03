Mostaccioli a la crema de 5 quesos y hierbas frescas para almorzar a lo grande

Cómo hacer mostaccioli a la crema de 5 quesos y hierbas frescas
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Mostaccioli a la crema de 5 quesos y hierbas frescas
Ingredientes
- 1 paquete de pastas mostaccioli
- 1 cebolla
- 1 copa de vino blanco
- 100 gramos de queso Paraguay
- 50 gramos de queso reggianito
- 50 gramos de queso cremoso
- 50 gramos de queso roquefort
- 50 gramos de queso gruyere
- 500 mililitros de caldo
- 300 mililitros de crema de leche
- Un poco de hierbas frescas
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- En una sartén cocinar la cebolla con un poco de aceite de oliva.
- Agregar el vino blanco, dejar evaporar, agregar el caldo y la crema, dejar hervir por 5 minutos.
- Incorporar los quesos con un poco de sal y pimienta, revolver y dejar fundir los quesos.
- Cocinar la pasta al dente.
- Agregar a la salsa y ¡a disfrutar!
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