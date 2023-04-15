Gastronomía

Origen del vori vori y dos recetas para degustarlo

El típico vori vori está entre las seis mejores sopas del mundo. Aprovechá la noticia para saber un poco más de su historia y poner manos a la obra para disfrutar de su sabor.

15 de abril de 2023
15 de abril de 2023 - 09:27
Vori vori morotí.
Vori vori morotí.ARCENIO ACUÑA

La noticia ha sorprendido y alegrado a los paraguayos: el suculento vori vori ha quedado sexto entre las mejores sopas del mundo. El vori vori es, sin dudas, uno de los platos típicos preferidos del Paraguay, pero su origen quizás no sea tan sudamericano como se piensa.

Al respecto, el chef historiador Vidal Domínguez sostiene que esta delicia culinaria tendría su origen nada más y nada menos que en Medio Oriente. Explica todo esto y más en el siguiente elnlace:

Lea más: ¿Sabés de dónde vino el vori vori? Un chef historiador ha rastreado sus orígenes

Cómo preparar vori vori

¿Sabés preparar vori vori? Esta es tu oportunidad para aprender a hacer un vori de gallina, perfecto para el clima fresco, para recargar energías o mimarse en una semana pesada.

Vori vori de gallina.
Lea más: Vori vori de Semana Santa, una preparación para disfrutar

Si preferís obviar las carnes te proponemos decantarte por un vori moroti como este que sugiere la chef Sarita Garofalo, una verdadera delicia con mucho queso. ¿Cuál es tu receta preferida?

Vori vori morotí.
Vori vori morotî

  • Receta: paraguaya