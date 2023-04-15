Origen del vori vori y dos recetas para degustarlo

La noticia ha sorprendido y alegrado a los paraguayos: el suculento vori vori ha quedado sexto entre las mejores sopas del mundo. El vori vori es, sin dudas, uno de los platos típicos preferidos del Paraguay, pero su origen quizás no sea tan sudamericano como se piensa.

Al respecto, el chef historiador Vidal Domínguez sostiene que esta delicia culinaria tendría su origen nada más y nada menos que en Medio Oriente. Explica todo esto y más en el siguiente elnlace:

Cómo preparar vori vori

¿Sabés preparar vori vori? Esta es tu oportunidad para aprender a hacer un vori de gallina, perfecto para el clima fresco, para recargar energías o mimarse en una semana pesada.

Si preferís obviar las carnes te proponemos decantarte por un vori moroti como este que sugiere la chef Sarita Garofalo, una verdadera delicia con mucho queso. ¿Cuál es tu receta preferida?