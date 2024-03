Secretos para una cocina limpia y segura: cómo cuidar la cuchara de madera

Difícilmente estará como el primer día, pero ahí también está su magia… El aspecto de nuestras cucharas de madera delata cuántos platos se han cocinado con ella en nuestra cocina. ¿Qué podemos hacer para cuidarlas mejor?

Por más utensilios modernos que salgan al mercado, en cuanto a diseños y materiales, nunca podremos prescindir de una cuchara de madera para cocinar, aunque en nuestra cocina hayamos hecho lugar también a cucharas o espátulas de otros materiales, como la silicona, el acero inoxidable, el plástico.

La madera es el único material que transmite calidez a las manos del cocinero, pero no calor, la calidez es la sensación que nos aportan los productos naturales, y precisamente la cuchara de madera es muy resistente al calor y no es conductora del mismo.

Además, es amable con ollas y sartenes, no las raya aunque se esté removiendo la comida durante toda su cocción. También trata bien a los alimentos, no tiene bordes cortantes ni demasiada dureza, y otra virtud de este utensilio es que no reacciona químicamente con los alimentos ácidos o con ollas de metal, como puede suceder con otros materiales.

A pesar de que las cucharas de madera lleven siglos en las cocinas domésticas, no siempre se mantienen de forma correcta. La madera es un material poroso y además susceptible a que se raye con otros utensilios, a que se agriete con el tiempo.

Esto hace que sean susceptibles también a acumular suciedad y humedad, siendo un lugar favorable para el crecimiento de microorganismos. Es por eso que no estará de más que recordemos algunos consejos básicos para mantener las cucharas de madera.

Hablamos en plural porque en nuestra cocina no se utiliza una, sino varias, con distintas formas y tamaños para las distintas cosas que cocinamos. Cabe destacar que cuando se habla de cucharas de madera para cocinar, se puede estar haciendo referencia a cucharas elaboradas con maderas de distinta procedencia, y por lo tanto, hay distintas calidades. Las maderas más preciadas para hacer utensilios de cocina son las de olivo, de roble o de arce.

Cuidados de la cuchara de madera

Para mantener bien cuidadas las cucharas de madera con el objetivo de evitar que acumulen microorganismos y que se estropeen, van algunos consejos básicos:

- Lavar los utensilios de madera nada más terminar de utilizarlos, hacerlo a mano, con agua tibia y un jabón líquido o detergente no abrasivo.

- No dejarlas en remojo para evitar el crecimiento bacteriano y además que se inflen (por absorción del agua) y en consecuencia, que se estropeen.

- No introducirlas en el lavavajillas, pues es un continuo remojo y además la elevada temperatura favorece su deterioro.

- Una vez lavadas, secarlas con un trapo y dejar que terminen de secarse al aire antes de guardarlas.

- Es preferible guardar todos los utensilios de madera al aire libre, colocados en un portacubiertos, de pie, quedando holgados o con ventilación, en lugar de tenerlos en un cajón.

- De vez en cuando se pueden frotar las cucharas de madera (y otros utensilios) con aceite de oliva: de este modo se forma una película que protege la madera y mejora mucho su aspecto.