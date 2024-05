Los remedios caseros ideales para la tos seca están en tu cocina

Tu alacena es tu farmacia y aquí te contamos qué puedes utilizar para calmar los ataques de tos. Miel, ajo, hierbas y especias para preparar jarabes naturales, que te ayudarán a descongestionar y aliviar la garganta.

Se conoce como tos seca o irritativa a aquella que no presenta ningún tipo de flema o expectoración. Este tipo de tos es muy común en enfermedades respiratorias o diversas infecciones que producen irritación en las vías respiratorias, así como en el caso del resfriado común.

También es muy común para quienes sufren de alergias o personas fumadoras. La tos seca puede ocasionar fuertes molestias e incluso dolor, especialmente cuando se presentan ataques muy intensos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Existen dos tipos de tos seca; una es la aguda, la cual tiene una duración aproximada de unas tres semanas o menos, y la crónica, cuya duración se extiende a más de tres semanas.

Lea más: Temporada alta de tos: ¿cómo calmar esta molestia en los pequeños?

Las causas comunes de la tos seca son muchas: puede ser producida por un resfriado común, una laringitis, una bronquitis, asma, alguna infección respiratoria, puede ser también que hayas tenido un catarro muy fuerte y de secuela te quedó la tos seca, puede que estés o hayas estado expuesto a alguna sustancia que te cause irritación en tus vías respiratorias, entre muchas otras causas posibles.

Dependiendo de la causa, puede que funcione efectivamente un remedio casero o no, puesto que si se trata de un problema de salud más grave, se debe consultar con un médico.

Qué hacer contra la tos seca

1. Mucho líquido. Para aliviar la tos seca, es importante beber gran cantidad de líquidos que se encuentren a temperatura ambiente, para así lograr que la garganta siempre esté hidratada y no se irrite.

2. Remedio de ajo. El ajo es excelente para controlar el problema de la tos seca, puesto que tiene gran cantidad de propiedades antibacterianas que proporcionan una ayuda eficaz para aliviar un sinfín de afecciones de nuestro organismo, y entre ellas están las vías respiratorias, así como también es efectivo para destapar los bronquios.

Para preparar este remedio natural, se deben machacar unos 10 dientes de ajo y agregarlos en una taza de aceite de oliva. Dejar esta mezcla reposar de un día para otro. Pasado este tiempo, pasar la mezcla por el colador y guardarla en un frasco o recipiente con tapa.

Lea más: Salsa oriental de ajo: el acompañante ideal para frituras y salteados

Se toma 1 cucharadita diariamente, en ayunas, hasta que se termine la mezcla. Este remedio natural es tan efectivo que apenas con las primeras cucharadas podrás notar el efecto calmante para la tos seca.

3. Jarabe casero. Este remedio natural, además de aromático y delicioso, es muy efectivo contra la tos seca. Los ingredientes son: anís, clavo de olor, manzanilla, miel de abejas y limón. Se empieza preparando una infusión de manzanilla, dejando hervir el agua y luego agregando las flores de manzanilla.

Seguidamente, se agregan los clavos y el anís. Dejar que esta mezcla hierva durante unos 5 minutos más para que puedan desprenderse correctamente todos los aromas y propiedades de los tres ingredientes. Luego, apagar el fuego y dejar que repose por 10 minutos.

Pasado este tiempo, colar la preparación, agregarle un poco de miel y un poco de jugo de limón. Al beber 2 cucharadas de este jarabe casero tres veces al día, seguramente, empezarás a notar de forma rápida el alivio para la tos seca.

4. Leche y miel. La miel de abejas tiene gran cantidad de propiedades antibacterianas y desinfectantes, por lo que ayuda muchísimo tanto a la tos seca como a la tos con flema. Podés sencillamente tomar 1 cucharada de miel de abejas tres veces al día.

Pero si querés potenciar sus efectos, la debes mezclar con leche. La leche, en combinación con la miel, es un excelente antibiótico natural y, por lo tanto, se convierte en uno de los más efectivos remedios naturales para la tos seca.

Lea más: Aportá sabor a tus ensaladas con este aderezo de limón y miel

Agregar 2 cucharaditas de miel en ½ vaso de leche tibia y beber unas tres o cuatro veces diariamente. Es importante que la leche se encuentre tibia, no muy fría, pues no tendría el efecto deseado y, sobre todo, no muy caliente, ya que de ser así podría irritar la garganta y aumentar la tos seca.

5. La cebolla. Cortar una cebolla al medio y colocarla en la mesita de luz ayuda a descongestionar las vías respiratorias durante la noche, debido a que la cebolla emana vapores muy beneficiosos.

También se puede realizar un remedio muy efectivo que funciona tanto para la tos seca como para combatir otras molestias y síntomas propios de la gripe o el resfriado común. Para realizarlo, solo se debe picar una cebolla en trocitos y agregarle preferiblemente 2 cucharadas de miel, no solo para mejorar el sabor, sino también por todas las propiedades que explicamos anteriormente de la misma.

Dejar reposar la cebolla con la miel durante 30 minutos para que suelte todo el jugo posible. Luego, beber 2 cucharaditas unas tres veces al día.

6. Vaporización de eucalipto y limón. Los vapores son un gran aliado para ayudar a destapar los bronquios y acabar con la tos. Para hacer una vaporización de forma adecuada, debes poner a hervir medio litro de agua, agregar unas hojas de eucalipto y el jugo de uno o varios limones.

Cuando esta mezcla esté hirviendo, bajar el fuego y, con mucha precaución, acércate al vapor que sale de la ollita. Si te pones una toalla que cubra tu cabeza, será más fácil aspirar todo el vapor que surge y, de esta forma podrás destapar los bronquios para acabar con la tos.

Este remedio podés realizarlo dos o tres veces al día.

7. Jarabe con jengibre. Para prepararlo, debes mezclar rodajas de limón con rodajas de jengibre fresco y cubrir todo con algunas cucharadas de miel de abeja. Colocar esta mezcla en un recipiente de vidrio con tapa y guardarlo en la heladera hasta que se forme una consistencia gelatinosa.

Para tomar este jarabe, añadir una cucharadita de esta mezcla a una taza de agua caliente y usarlo cada vez que se tenga un acceso de tos.

¿Es necesario ir al médico por una tos seca?

Si al cabo de una semana de realizar estos remedios naturales, la tos sigue sin desaparecer, se debe visitar al médico, así como si además de presentar la tos seca, se presenta dolor en el pecho, fiebre, o se dificulta la respiración, para un control más exhaustivo y para evitar futuras complicaciones.