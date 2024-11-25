Gastronomía

Esta es tu oportunidad de hacer una deliciosa pavita rellena

Receta de pavita rellena para sorprender a tus invitados en Navidad. Plato contundente y sabroso.

Por ABC Color
23 de diciembre de 2025 - 06:00
Pavo relleno.
Pavo relleno.Shutterstock

Cómo hacer una pavita rellena

Pavita rellena

Ingredientes

  • 1 pavita de 3 kilogramos aproximadamente
  • 1 cucharada de ají picante rojo 
  • 50 gramos de panceta
  • 50 gramos de cebolla morada
  • 50 gramos de duraznos disecados
  • 1 manzana verde
  • 50 gramos de manteca
  • 200 centímetros cúbicos de vino blanco dulce (moscato)
  • 250 centímetros cúbicos de jugo de naranja
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharada de granos de pimienta blanca
  • Papel de aluminio

Elaboración paso a paso

  1. Colocar la pavita en la heladera y dejar descongelar por 24 a 48 horas.
  2. Cortar en cubitos la cebolla, la panceta, los duraznos disecados y el ají picante. Juntar todo en un bol, introducir dentro del pavo y colocar la manzana verde como para tapar la abertura y evitar que se escurra el relleno.
  3. Untar la piel del ave con la manteca, sal y pimienta blanca. Luego, en la asadera, bañar con el vino y el jugo de naranja. Cubrir la asadera con papel de aluminio para que conserve los jugos y sabores.
  4. Llevar al horno a 180 ºC y cocinar calculando 1 hora por cada kilo de peso del ave.
  5. Un rato antes de terminar la cocción, retirar el papel aluminio y dejar que se dore, bañándolo con los jugos de cocción.
  6. Servir decorado con frutas.También se puede pincelar con almíbar de frutas.