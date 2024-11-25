Esta es tu oportunidad de hacer una deliciosa pavita rellena

Cómo hacer una pavita rellena
Lea más: Galantina de pollo: plato frío para Nochebuena
Pavita rellena
Ingredientes
- 1 pavita de 3 kilogramos aproximadamente
- 1 cucharada de ají picante rojo
- 50 gramos de panceta
- 50 gramos de cebolla morada
- 50 gramos de duraznos disecados
- 1 manzana verde
- 50 gramos de manteca
- 200 centímetros cúbicos de vino blanco dulce (moscato)
- 250 centímetros cúbicos de jugo de naranja
- Sal y pimienta
- 1 cucharada de granos de pimienta blanca
- Papel de aluminio
Elaboración paso a paso
- Colocar la pavita en la heladera y dejar descongelar por 24 a 48 horas.
- Cortar en cubitos la cebolla, la panceta, los duraznos disecados y el ají picante. Juntar todo en un bol, introducir dentro del pavo y colocar la manzana verde como para tapar la abertura y evitar que se escurra el relleno.
- Untar la piel del ave con la manteca, sal y pimienta blanca. Luego, en la asadera, bañar con el vino y el jugo de naranja. Cubrir la asadera con papel de aluminio para que conserve los jugos y sabores.
- Llevar al horno a 180 ºC y cocinar calculando 1 hora por cada kilo de peso del ave.
- Un rato antes de terminar la cocción, retirar el papel aluminio y dejar que se dore, bañándolo con los jugos de cocción.
- Servir decorado con frutas.También se puede pincelar con almíbar de frutas.