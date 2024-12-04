¿Navidad light? Incluí esta ensalada Waldorf reducida en calorías

Cómo hacer una ensalada Waldorf reducida en calorías
Lea más: Ponche navideño para brindar y disfrutar en familia
Ensalada Waldorf light
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 6 manzanas verdes
- 1 mazo de apio
- 150 gramos de nueces
- 2 limones
- 200 centímetros cúbicos de yogur natural
- 200 centímetros cúbicos de crema de leche light
- Sal y pimienta blanca
Elaboración paso a paso
- Cortar en cubitos las manzanas peladas y rociar con el jugo de limón.
- Tostar las nueces en horno suave.
- Cortar el apio en trocitos pequeños (sin las hojas).
- Unir todos los ingredientes y bañar con el yogur mezclado con la crema de leche. Salpimentar a gusto.
- Decorar con manzanas en rodajas y servir bien frío.
Lea más: Lomo de cerdo a la barbacoa: una buena opción para la cena navideña