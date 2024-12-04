Gastronomía

¿Navidad light? Incluí esta ensalada Waldorf reducida en calorías

Receta de ensalada Waldorf en su versión de bajas calorías para disfrutar sin culpas en la cena de Nochebuena.

Por ABC Color
04 de diciembre de 2024 - 06:00
Ensalada Waldorf.
Ensalada Waldorf.Shutterstock

Cómo hacer una ensalada Waldorf reducida en calorías

Ensalada Waldorf light

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 6 manzanas verdes
  • 1 mazo de apio
  • 150 gramos de nueces
  • 2 limones
  • 200 centímetros cúbicos de yogur natural
  • 200 centímetros cúbicos de crema de leche light
  • Sal y pimienta blanca

Elaboración paso a paso

  1. Cortar en cubitos las manzanas peladas y rociar con el jugo de limón.
  2. Tostar las nueces en horno suave.
  3. Cortar el apio en trocitos pequeños (sin las hojas).
  4. Unir todos los ingredientes y bañar con el yogur mezclado con la crema de leche. Salpimentar a gusto.
  5. Decorar con manzanas en rodajas y servir bien frío.

