Receta de Paradise, un cóctel para toda noche de verano

Seguí esta receta de cóctel Paradise y disfrutá de un trago fácil de hacer y muy delicioso.

Por ABC Color
15 de febrero de 2025 - 15:29
Cóctel Paradise.
Cóctel Paradise.Shutterstock

Cómo hacer cóctel Paradise

Fue uno de los primeros cócteles reconocidos por la Asociación Internacional de Barmans (IBA), se compone de tres ingredientes: ginebra, que es el componente principal del combinado, jugo de naranja y licor dulce de albaricoque (apricot brandy). Comúnmente se toma como aperitivo antes de la cena pero, debido a su extraordinario sabor, dulce, suave y afrutado, puede ser bebido a cualquier hora del día. Fue creado por Harry Craddock, un famoso barman de Nueva York, en la década de 1920.

Paradise

  • Plato: Bebida

Ingredientes

  • 3,5 centímetros cúbicos de ginebra
  • 2 centímetros cúbicos de Apricot Brandy (licor de albaricoque)
  • 1,5 centímetros cúbicos de jugo de naranja

Elaboración paso a paso

  1. En coctelera con cubitos de hielo colocar todos los ingredientes, agitar bien y colar en una copa de cóctel helada sin hielo adicional.
  2. Decorar con una rodaja de naranja.

