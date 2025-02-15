Receta de Paradise, un cóctel para toda noche de verano

Cómo hacer cóctel Paradise
Lea más: Cóctel ideal para el fin de semana: Margarita azul Cancún
Fue uno de los primeros cócteles reconocidos por la Asociación Internacional de Barmans (IBA), se compone de tres ingredientes: ginebra, que es el componente principal del combinado, jugo de naranja y licor dulce de albaricoque (apricot brandy). Comúnmente se toma como aperitivo antes de la cena pero, debido a su extraordinario sabor, dulce, suave y afrutado, puede ser bebido a cualquier hora del día. Fue creado por Harry Craddock, un famoso barman de Nueva York, en la década de 1920.
Paradise
- Plato: Bebida
Ingredientes
- 3,5 centímetros cúbicos de ginebra
- 2 centímetros cúbicos de Apricot Brandy (licor de albaricoque)
- 1,5 centímetros cúbicos de jugo de naranja
Elaboración paso a paso
- En coctelera con cubitos de hielo colocar todos los ingredientes, agitar bien y colar en una copa de cóctel helada sin hielo adicional.
- Decorar con una rodaja de naranja.