Receta de Paradise, un cóctel para toda noche de verano

Fue uno de los primeros cócteles reconocidos por la Asociación Internacional de Barmans (IBA), se compone de tres ingredientes: ginebra, que es el componente principal del combinado, jugo de naranja y licor dulce de albaricoque (apricot brandy). Comúnmente se toma como aperitivo antes de la cena pero, debido a su extraordinario sabor, dulce, suave y afrutado, puede ser bebido a cualquier hora del día. Fue creado por Harry Craddock, un famoso barman de Nueva York, en la década de 1920.