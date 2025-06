Tres postres sin horno: dulces rápidos con pocos ingredientes

Receta de tartas trufas y mousses sin horno, para esos días en que no tenés uno a mano o no querés gastar tiempo esperando a que se precaliente y cocine. Estos tres postres no solo son rápidos y fáciles de hacer, sino que también requieren pocos ingredientes. ¡Cero complicaciones!