Perfecta para el bolsillo: receta de chipa ¡sin huevo!

Cómo hacer chipa sin huevo
Chipa sin huevo
- Receta: Paraguaya
- Tiempo de preparación: 10 minutos
- Tiempo de cocción: 25 minutos
- Tiempo total: 35 minutos
Ingredientes
- 1 kilogramo de almidón
- 1 litro de crema de leche
- 250 gramos de manteca
- 150 gramos de germen de trigo
- 25 gramos de anís
- Sal a gusto
Elaboración paso a paso
- Mezclar todos los ingredientes, amasar bien y llevar al horno a 250° por 20 o 25 minutos.