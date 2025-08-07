Gastronomía

Perfecta para el bolsillo: receta de chipa ¡sin huevo!

Receta de chipa sin huevos, una forma de disfrutar de lo más típico de la Semana Santa en Paraguay, sin gastar demasiado.

Por ABC Color
08 de abril de 2025 - 06:00
Chipa sin huevo.
Chipa sin huevo.Shutterstock

Cómo hacer chipa sin huevo

Lea más: Semana Santa a la vista: guía para hacer chipa perfecta en casa

Chipa sin huevo

  • Receta: Paraguaya
  • Tiempo de preparación: 10 minutos
  • Tiempo de cocción: 25 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

  • 1 kilogramo de almidón
  • 1 litro de crema de leche
  • 250 gramos de manteca
  • 150 gramos de germen de trigo
  • 25 gramos de anís
  • Sal a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar todos los ingredientes, amasar bien y llevar al horno a 250° por 20 o 25 minutos.

Lea más: Menú para Semana Santa: receta de pascualina y empanada gallega

Enlace copiado