Bizcochuelo húmedo con solo tres ingredientes: receta, técnica y claves para no fallar

Cómo hacer un bizcochuelo con solo tres ingredientes
Bizcochuelo húmedo
- Plato: Postre
- Para: 8–10 porciones
Ingredientes
- 5 huevos grandes (a temperatura ambiente)
- 150 gramos de azúcar
- 150 gramos de harina leudante (tamizada)
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C y colocar una bandeja con agua caliente en la base del horno para generar vapor.
- Forrar la base del molde con papel manteca y asegurar laterales limpios y secos.
- Batir los huevos con el azúcar a velocidad alta durante 8–10 minutos hasta lograr punto letra: la mezcla debe triplicar su volumen y caer formando trazos que no se hunden de inmediato.
- Tamizar la harina leudante y añadirla en tres tandas.
- Integrar con espátula realizando movimientos envolventes, desde el centro hacia los bordes, sin golpear ni perder aire.
- Volcar la preparación en el molde, alisar la superficie y golpear suavemente la base del molde sobre la mesada una sola vez para asentar.
- Hornear 25–35 minutos según el horno, sin abrir la puerta durante los primeros 20 minutos.
- Comprobar cocción al observar superficie dorada y al insertar un palillo: debe salir con algunas migas húmedas, no completamente seco.
- Retirar del horno, apoyar el molde sobre una rejilla y dejar reposar 10 minutos.
- Desmoldar, retirar el papel y envolver el bizcochuelo tibio en film por 15–20 minutos para retener humedad; luego dejar enfriar descubierto sobre rejilla.
- Guardar en recipiente hermético una vez frío para conservar la humedad.