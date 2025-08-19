Bizcochuelo húmedo con solo tres ingredientes: receta, técnica y claves para no fallar

Un bizcochuelo aireado y húmedo puede lograrse con apenas huevos, azúcar y harina leudante. Acá, la receta con cantidades precisas, el paso a paso en infinitivo y las claves técnicas que explican por qué funciona, según fuentes de referencia en ciencia culinaria.