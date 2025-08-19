Gastronomía

Bizcochuelo húmedo con solo tres ingredientes: receta, técnica y claves para no fallar

Un bizcochuelo aireado y húmedo puede lograrse con apenas huevos, azúcar y harina leudante. Acá, la receta con cantidades precisas, el paso a paso en infinitivo y las claves técnicas que explican por qué funciona, según fuentes de referencia en ciencia culinaria.

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 10:58
Bizcochuelo.
Bizcochuelo.Shutterstock

Cómo hacer un bizcochuelo con solo tres ingredientes

Lea más: Tostadas francesas irresistibles: receta básica y secretos para que salgan perfectas

Bizcochuelo húmedo

  • Plato: Postre
  • Para: 8–10 porciones

Ingredientes

  • 5 huevos grandes (a temperatura ambiente)
  • 150 gramos de azúcar
  • 150 gramos de harina leudante (tamizada)

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170 °C y colocar una bandeja con agua caliente en la base del horno para generar vapor.
  2. Forrar la base del molde con papel manteca y asegurar laterales limpios y secos.
  3. Batir los huevos con el azúcar a velocidad alta durante 8–10 minutos hasta lograr punto letra: la mezcla debe triplicar su volumen y caer formando trazos que no se hunden de inmediato.
  4. Tamizar la harina leudante y añadirla en tres tandas.
  5. Integrar con espátula realizando movimientos envolventes, desde el centro hacia los bordes, sin golpear ni perder aire.
  6. Volcar la preparación en el molde, alisar la superficie y golpear suavemente la base del molde sobre la mesada una sola vez para asentar.
  7. Hornear 25–35 minutos según el horno, sin abrir la puerta durante los primeros 20 minutos.
  8. Comprobar cocción al observar superficie dorada y al insertar un palillo: debe salir con algunas migas húmedas, no completamente seco.
  9. Retirar del horno, apoyar el molde sobre una rejilla y dejar reposar 10 minutos.
  10. Desmoldar, retirar el papel y envolver el bizcochuelo tibio en film por 15–20 minutos para retener humedad; luego dejar enfriar descubierto sobre rejilla.
  11. Guardar en recipiente hermético una vez frío para conservar la humedad.

 

Lea más: Sorprendente pan nube: receta fácil y esponjosa sin harina ni levadura

Enlace copiado