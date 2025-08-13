Tostadas francesas irresistibles: receta básica y secretos para que salgan perfectas

Cómo hacer tostadas francesas
Tostadas francesas
- Receta: francesa
Ingredientes
- 4 rebanadas de pan brioche o pan de molde grueso
- 2 huevos
- 150 mililitros de leche entera
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de canela en polvo (opcional)
- 1 pizca de sal
- Manteca para cocinar
- Azúcar impalpable, miel o frutas frescas (para acompañar)
Elaboración paso a paso
- Batir los huevos junto con la leche en un bol. Incorporar el azúcar, la esencia de vainilla, la canela y la sal. Mezclar bien hasta que el líquido quede homogéneo, sin grumos ni restos de huevo.
- Sumergir cada rebanada de pan en la preparación, dejar que absorba la mezcla durante 20-30 segundos de cada lado. Evitar que quede demasiado blanda o se desarme.
- Calentar una sartén antiadherente y derretir una pequeña cantidad de manteca. Colocar las rebanadas embebidas y cocinar durante 2-3 minutos por lado, hasta que se doren y queden levemente crocantes.
- Retirar del fuego y disponer en platos. Espolvorear con azúcar impalpable, rociar con miel o sumar frutas frescas según el gusto. Servir inmediatamente para saborear la textura y el aroma que distinguen a las tostadas francesas recién hechas.