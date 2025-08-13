Gastronomía

Tostadas francesas irresistibles: receta básica y secretos para que salgan perfectas

Descubrí cómo preparar tostadas francesas esponjosas y doradas con esta receta clásica, ingredientes exactos y consejos clave para lograr siempre el mejor resultado en casa.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 06:00
Tostadas francesas.
Tostadas francesas.VeselovaElena

Cómo hacer tostadas francesas

Lea más: Cómo hacer el famoso Morango do amor: frutilla que conquista las redes

Tostadas francesas

  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 4 rebanadas de pan brioche o pan de molde grueso
  • 2 huevos
  • 150 mililitros de leche entera
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ cucharadita de canela en polvo (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Manteca para cocinar
  • Azúcar impalpable, miel o frutas frescas (para acompañar)

Elaboración paso a paso

  1. Batir los huevos junto con la leche en un bol. Incorporar el azúcar, la esencia de vainilla, la canela y la sal. Mezclar bien hasta que el líquido quede homogéneo, sin grumos ni restos de huevo.
  2. Sumergir cada rebanada de pan en la preparación, dejar que absorba la mezcla durante 20-30 segundos de cada lado. Evitar que quede demasiado blanda o se desarme.
  3. Calentar una sartén antiadherente y derretir una pequeña cantidad de manteca. Colocar las rebanadas embebidas y cocinar durante 2-3 minutos por lado, hasta que se doren y queden levemente crocantes.
  4. Retirar del fuego y disponer en platos. Espolvorear con azúcar impalpable, rociar con miel o sumar frutas frescas según el gusto. Servir inmediatamente para saborear la textura y el aroma que distinguen a las tostadas francesas recién hechas.

Lea más: Sorprendente pan nube: receta fácil y esponjosa sin harina ni levadura

Enlace copiado