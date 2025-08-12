Gastronomía

Sorprendente pan nube: receta fácil y esponjosa sin harina ni levadura

Descubrí cómo preparar pan nube, una opción esponjosa, baja en carbohidratos y sin harina ni levadura, ideal para quienes buscan alternativas ligeras y prácticas.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 06:00
Pan nube.
Pan nube.SewcreamStudio

Cómo hacer el pan nube

Pan nube

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 3 cucharadas de queso crema, yogur natural o ricota
  • 1 pizca de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal o azúcar (según uso dulce o salado)

Elaboración paso a paso

  1. Separar claras de yemas.
  2. Batir claras a punto nieve.
  3. Agregar polvo de hornear y mezclar suavemente.
  4. Integrar queso crema (o alternativa) con yemas y mezclar hasta homogeneizar.
  5. Incorporar claras batidas a la mezcla de yemas en dos o tres veces, con movimientos envolventes.
  6. Colocar porciones sobre placa enmantecada o con papel manteca y dar forma circular.
  7. Hornear a temperatura baja-media hasta dorar y que estén firmes al tacto.

