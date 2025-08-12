Sorprendente pan nube: receta fácil y esponjosa sin harina ni levadura

Cómo hacer el pan nube
Pan nube
Ingredientes
- 3 huevos
- 3 cucharadas de queso crema, yogur natural o ricota
- 1 pizca de polvo de hornear
- 1 pizca de sal o azúcar (según uso dulce o salado)
Elaboración paso a paso
- Separar claras de yemas.
- Batir claras a punto nieve.
- Agregar polvo de hornear y mezclar suavemente.
- Integrar queso crema (o alternativa) con yemas y mezclar hasta homogeneizar.
- Incorporar claras batidas a la mezcla de yemas en dos o tres veces, con movimientos envolventes.
- Colocar porciones sobre placa enmantecada o con papel manteca y dar forma circular.
- Hornear a temperatura baja-media hasta dorar y que estén firmes al tacto.