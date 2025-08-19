Gastronomía

Día de las Papas Fritas: una receta potente para celebrar

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas y, para festejar este día, te proponemos una receta fácil, con el agregado de queso cheddar y panceta. Te aseguramos que no querrás volver a comerlas de otra manera.

20 de septiembre de 2021 - 17:57
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Papas fritas con cheddar y panceta.
Papas fritas con cheddar y panceta.Shutterstock

Cómo hacer papas fritas gratinadas

Papas fritas gratinadas con queso y panceta

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 taza de papas fritas
  • 100 gramos de panceta
  • 50 gramos de queso cheddar
  • 2 cucharadas de la salsa que más te guste
  • Hierbas al gusto (romero, albahaca, orégano, etcétera)

Elaboración paso a paso

  1. Freír en una sartén la panceta picada, en su propia grasa. Cuando esté dorada, retirar del fuego.
  2. En un plato o fuente pequeña apta para horno, poner una capa de salsa (kétchup, mayonesa, ranchera, barbacoa, etcétera), encima las papas fritas, la panceta y el queso, rallado, por encima.
  3. Gratinar en el horno o en el grill del microondas. Servir y aromatizar con hierbas.

