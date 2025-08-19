Día de las Papas Fritas: una receta potente para celebrar

Cómo hacer papas fritas gratinadas
Papas fritas gratinadas con queso y panceta
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 taza de papas fritas
- 100 gramos de panceta
- 50 gramos de queso cheddar
- 2 cucharadas de la salsa que más te guste
- Hierbas al gusto (romero, albahaca, orégano, etcétera)
Elaboración paso a paso
- Freír en una sartén la panceta picada, en su propia grasa. Cuando esté dorada, retirar del fuego.
- En un plato o fuente pequeña apta para horno, poner una capa de salsa (kétchup, mayonesa, ranchera, barbacoa, etcétera), encima las papas fritas, la panceta y el queso, rallado, por encima.
- Gratinar en el horno o en el grill del microondas. Servir y aromatizar con hierbas.