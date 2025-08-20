Torta de frutillas: la receta más fácil de seguir

Cómo hacer una torta de frutillas
Torta de frutillas y crema
- Plato: Postre
Ingredientes
Bizcochuelo:
- 10 huevos
- 400 gramos de azúcar
- 400 gramos de harina
Relleno y cubierta:
- 750 centímetros cúbicos de crema de leche
- 1 kilogramo de frutillas
Elaboración paso a paso
- Poner a batir los huevos junto con el azúcar a punto letra.
- Por otro lado, cernir la harina y reservar.
- Retirar el batido de huevos de la batidora e incorporar la harina con movimientos envolventes.
- Volcar la preparación en un molde de 26 centímetros de diámetro enmantecado y enharinado, y con su base forrada con un disco de papel manteca.
- Llevar a horno precalentado moderado (180 °C) por media hora o hasta que, al tocar la superficie, esta ofrezca resistencia.
- Para el relleno, batir la crema a punto chantillí, y lavar y cortar las frutillas en cuartos.
- Para el armado final, cortar el bizcochuelo en 2 capas, rellenar con la mitad de la crema y esparcir la mitad de las frutas, poner la otra tapa de bizcochuelo, cubrir con el resto de la crema, terminar con las frutas y reservar en heladera hasta el momento de servir.