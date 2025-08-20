Gastronomía

Torta de frutillas: la receta más fácil de seguir

Seguí este paso a paso de la torta de frutilla más fácil y práctica para aprovechar la temporada de frutillas.

05 de julio de 2022 - 16:22
Torta de frutillas.
Torta de frutillas.Shutterstock

Cómo hacer una torta de frutillas

Torta de frutillas y crema

  • Plato: Postre

Ingredientes

Bizcochuelo:

  • 10 huevos
  • 400 gramos de azúcar
  • 400 gramos de harina

Relleno y cubierta:

  • 750 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 1 kilogramo de frutillas

Elaboración paso a paso

  1. Poner a batir los huevos junto con el azúcar a punto letra.
  2. Por otro lado, cernir la harina y reservar.
  3. Retirar el batido de huevos de la batidora e incorporar la harina con movimientos envolventes.
  4. Volcar la preparación en un molde de 26 centímetros de diámetro enmantecado y enharinado, y con su base forrada con un disco de papel manteca.
  5. Llevar a horno precalentado moderado (180 °C) por media hora o hasta que, al tocar la superficie, esta ofrezca resistencia.
  6. Para el relleno, batir la crema a punto chantillí, y lavar y cortar las frutillas en cuartos.
  7. Para el armado final, cortar el bizcochuelo en 2 capas, rellenar con la mitad de la crema y esparcir la mitad de las frutas, poner la otra tapa de bizcochuelo, cubrir con el resto de la crema, terminar con las frutas y reservar en heladera hasta el momento de servir.

