Aprendé a hacer la masa de pionono más sabrosa y fácil de preparar

Cómo hacer la masa de pionono
Masa para pionono
Ingredientes
- 6 huevos
- 100 gramos de azúcar
- 100 gramos de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Papel manteca
Elaboración paso a paso
- Separar las claras de las yemas y colocarlas en boles separados. Añadir a las yemas el azúcar y la esencia de vainilla, batir muy bien hasta que la preparación tome color claro.
- Batir las claras a nieve e incorporarlas a la preparación anterior con movimientos envolventes.
- Incorporar, poco a poco, la harina mientras se continúa mezclando suavemente hasta que se integre a la preparación.
- Disponer papel manteca sobre una placa o asadera; enmantecar y enharinar.
- Verter la preparación, esparcirla de manera pareja con espátula.
- Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos aproximadamente.
- Retirar y en caliente envolver en forma de arrollado junto con un paño húmedo sin quitar el papel. Dejar enfriar. Quitar el papel una vez que esté frío y rellenar a gusto.