Gastronomía

Aprendé a hacer la masa de pionono más sabrosa y fácil de preparar

Esta receta te sacará de más de un apuro, ya sea para arrollados dulces o salados. Es una masa sumamente versátil y queda bien con rellenos como queso roquefort, jamón y queso o bien dulce de leche o mermeladas.

Por ABC Color
05 de diciembre de 2021 - 09:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Pionono.
Pionono.Shutterstock

Cómo hacer la masa de pionono

Lea más: Bizcochuelo húmedo con solo tres ingredientes: receta, técnica y claves para no fallar

Masa para pionono

Ingredientes

  1. 6 huevos
  2. 100 gramos de azúcar
  3. 100 gramos de harina leudante
  4. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  5. Papel manteca

Elaboración paso a paso

  1. Separar las claras de las yemas y colocarlas en boles separados. Añadir a las yemas el azúcar y la esencia de vainilla, batir muy bien hasta que la preparación tome color claro.
  2. Batir las claras a nieve e incorporarlas a la preparación anterior con movimientos envolventes.
  3. Incorporar, poco a poco, la harina mientras se continúa mezclando suavemente hasta que se integre a la preparación.
  4. Disponer papel manteca sobre una placa o asadera; enmantecar y enharinar.
  5. Verter la preparación, esparcirla de manera pareja con espátula.
  6. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 15 minutos aproximadamente.
  7. Retirar y en caliente envolver en forma de arrollado junto con un paño húmedo sin quitar el papel. Dejar enfriar. Quitar el papel una vez que esté frío y rellenar a gusto.

Lea más: Aprendé a a hacer berlinesas o bollos dulces hoy mismo

Enlace copiado