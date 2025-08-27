Gastronomía

Deliciosos brownies de cacao y dulce de leche: receta fácil para 8 personas

Los brownies de cacao y dulce de leche, un deleite irresistible que combina lo mejor del chocolate y la cremosidad del dulce de leche, prometen conquistar paladares. Con una receta sencilla, descubrí cómo podés disfrutar de esta deliciosa creación.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 11:01
Brownies de caco y dulce de leche.
Cómo hacer brownies de cacao y dulce de leche

Brownies de cacao y dulce de leche

  • Plato: Postre
  • Para: para 8 personas

Ingredientes

  • 140 gramos de cacao (al menos 60 % puro)
  • 120 gramos de harina común
  • 220 gramos de manteca
  • 250 gramos de azúcar
  • 4 huevos
  • Dulce de leche repostero

Ganache de chocolate:

  • 50 gramos de crema de leche
  • 150 gramos de chocolate semiamargo en barra

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la manteca con el azúcar y batir hasta obtener una crema.
  2. Adicionar los huevos (a temperatura ambiente) de a uno, batiendo constantemente.
  3. Por último, añadir la harina previamente tamizada con el cacao (y nueces picadas si lo desea).
  4. Colocar la masa en moldes redondos o de muffins, bien engrasados con manteca hasta cubrir ¾ partes del moldecito.
  5. Hornear en horno precalentado a 180 ºC durante unos 20 a 25 minutos.
  6. Retirar la bandeja del horno y dejar enfriar. Cortar el sobrante de brownie que haya crecido del molde, desmoldar y juntarlos de a dos para decorarlos a gusto.
  7. Ganache de chocolate: poner a hervir la crema de leche y luego derramarla en un bol en el que estará el chocolate ya picado. De esta forma, con el calor de la crema de leche, se fundirá el chocolate. Para poder extenderlo sobre los brownies, no se debe enfriar demasiado porque el chocolate volverá a ser duro.

