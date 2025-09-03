Gastronomía

¡Disfrutá sin culpa! Aprendé a hacer magdalenas bajas en calorías con esta deliciosa receta

Descubrí cómo disfrutar de unas deliciosas magdalenas light, perfectas para satisfacer el antojo dulce sin culpa. Esta receta combina ingredientes simples y saludables, garantizando sabor y bienestar en cada bocado.

Por ABC Color
19 de abril de 2022 - 17:10
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Magdalenas light.
Magdalenas light.Shutterstock

Cómo hacer magdalenas bajas calorías

Magdalenas light

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 5 huevos
  • 6 gramos de edulcorante
  • 200 gramos de fécula de maíz
  • 50 gramos de harina de arroz o de mandioca
  • 180 gramos de margarina light
  • 2 cucharadas de polvo de hornear
  • 3 cucharadas de esencia de vainilla
  • Espray vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Batir la margarina con el edulcorante hasta formar una crema. Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada adición.
  2. Incorporar la vainilla y los ingredientes secos tamizados juntos.
  3. Colocar en moldecitos humedecidos con espray vegetal y llevar a horno precalentado a 180 °C por 30 a 40 minutos, según el tamaño del molde. Enfriar completamente antes de servir.

