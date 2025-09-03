¡Disfrutá sin culpa! Aprendé a hacer magdalenas bajas en calorías con esta deliciosa receta

Cómo hacer magdalenas bajas calorías
Lea más: Deliciosos muffins de manzana y canela: ¡saludables y fáciles de hacer!
Magdalenas light
- Plato: Postre
Ingredientes
- 5 huevos
- 6 gramos de edulcorante
- 200 gramos de fécula de maíz
- 50 gramos de harina de arroz o de mandioca
- 180 gramos de margarina light
- 2 cucharadas de polvo de hornear
- 3 cucharadas de esencia de vainilla
- Espray vegetal
Elaboración paso a paso
- Batir la margarina con el edulcorante hasta formar una crema. Agregar los huevos de a uno, batiendo después de cada adición.
- Incorporar la vainilla y los ingredientes secos tamizados juntos.
- Colocar en moldecitos humedecidos con espray vegetal y llevar a horno precalentado a 180 °C por 30 a 40 minutos, según el tamaño del molde. Enfriar completamente antes de servir.