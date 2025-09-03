Gastronomía

Tres aderezos fáciles para darle sabor a papas, chorizos, hamburguesas y otros snacks

Recetas seleccionadas de aderezos para probar con todo tipos de snacks. No te conformes con el sabor de siempre.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 14:18
Aderezos.
Aderezos.Shutterstock

Ideal para acompañar todo tipo de papas: salsa cremosa de curry. Agregá el sabor del curry para elevar ensaladas, chorizos, pollo, etcétera. También combina excelentemente con ensaladas.

Salsa cremosa de curry.
Salsa cremosa de curry.



Si buscás algo que vuelva más atractivas y refrescantes a tus ensaladas esta receta de aderezo de coco, cilantro y limón te va a encantar.

Aderezo de coco, cilantro y limón.
Aderezo de coco, cilantro y limón.



Perfecto para untar en tostadas, palitos de queso, nachos y hasta en hamburguesas, esta salsa fácil con yogur será tu aliada en toda reunión con amigos.

Es un aderezo muy fácil de preparar, es liviano y queda bien con una gran variedad de alimentos.

Salsa con yogur.
Salsa con yogur.



