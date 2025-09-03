Tres aderezos fáciles para darle sabor a papas, chorizos, hamburguesas y otros snacks

Ideal para acompañar todo tipo de papas: salsa cremosa de curry. Agregá el sabor del curry para elevar ensaladas, chorizos, pollo, etcétera. También combina excelentemente con ensaladas.

Lea más: Aderezo fácil y sabroso: salsa cremosa de curry

Si buscás algo que vuelva más atractivas y refrescantes a tus ensaladas esta receta de aderezo de coco, cilantro y limón te va a encantar.

Lea más: Aderezo de coco, cilantro y limón: un toque tropical para las ensaladas

Perfecto para untar en tostadas, palitos de queso, nachos y hasta en hamburguesas, esta salsa fácil con yogur será tu aliada en toda reunión con amigos.

Es un aderezo muy fácil de preparar, es liviano y queda bien con una gran variedad de alimentos.

Lea más: Aprendé a preparar una salsa fácil con yogur