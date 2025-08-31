Reviví el sabor del sancocho: tradición y confort en cada cucharada

Qué es el sancocho

El sancocho es un guiso espeso y caldoso de larga cocción que combina raíces y otros vegetales con una proteína animal o pescado.

Se cocina en una sola olla y se sirve como plato principal. En distintas regiones de América Latina se considera comida de reunión familiar, con reputación de “levantar” después del cansancio y de acompañar celebraciones.

Lea más: Sabor del Caribe: receta de arroz con coco

Cómo varía el sancocho según la región

Aunque comparte una base común, cada tradición culinaria imprime su sello:

En zonas tropicales, predominan raíces como mandioca, batata, yautía (parecida a la mandioca) o malanga (parecida a la papa), además de banana verde.

En áreas rurales, la proteína suele ser ave de corral o cortes con hueso; en regiones costeras, pescados y mariscos.

Los condimentos van del orégano y el comino a hierbas frescas como culantro o cilantro, con sofritos que aportan profundidad.

La FAO describe a las raíces tropicales como fuente clave de energía y estabilidad alimentaria en climas cálidos, lo que ayuda a entender por qué el sancocho se consolidó como plato cotidiano y festivo a la vez.

Lea más: El arte del caldo de verduras: secretos para un sabor umami inolvidable en tu cocina

Cómo hacer el sancocho