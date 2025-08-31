Gastronomía

Reviví el sabor del sancocho: tradición y confort en cada cucharada

El sancocho, joya culinaria de América Latina, fusiona sabores y tradiciones. Este plato emblemático no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma, convirtiéndose en un símbolo de celebración y unidad familiar en cada cucharada. Seguí la receta y prepará el sancocho casero más rico.

Por ABC Color
31 de agosto de 2025 - 13:00
Sancocho de pescado.
Sancocho de pescado.Shutterstock

Qué es el sancocho

El sancocho es un guiso espeso y caldoso de larga cocción que combina raíces y otros vegetales con una proteína animal o pescado.

Se cocina en una sola olla y se sirve como plato principal. En distintas regiones de América Latina se considera comida de reunión familiar, con reputación de “levantar” después del cansancio y de acompañar celebraciones.

Cómo varía el sancocho según la región

Sancocho dominicano.
Sancocho dominicano.

Aunque comparte una base común, cada tradición culinaria imprime su sello:

  • En zonas tropicales, predominan raíces como mandioca, batata, yautía (parecida a la mandioca) o malanga (parecida a la papa), además de banana verde.
  • En áreas rurales, la proteína suele ser ave de corral o cortes con hueso; en regiones costeras, pescados y mariscos.
  • Los condimentos van del orégano y el comino a hierbas frescas como culantro o cilantro, con sofritos que aportan profundidad.

La FAO describe a las raíces tropicales como fuente clave de energía y estabilidad alimentaria en climas cálidos, lo que ayuda a entender por qué el sancocho se consolidó como plato cotidiano y festivo a la vez.

Cómo hacer el sancocho

Sancocho

  • Plato: Plato principal
  • Para: para 6 porciones

Ingredientes

  • 1,2–1,5 kilogramos de proteína con hueso (pollo criollo, costilla de res o cerdo; también se puede usar pescado de carne firme)
  • 800 gramos de raíces surtidas (mandioca, batata, etcétera), peladas y en trozos grandes
  • 2 bananas verdes, en rodajas gruesas
  • 1 choclo en ruedas (opcional)
  • 1 cebolla mediana y 1 morrón, picados
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 2 tomates maduros, picados (opcional, según la tradición)
  • Hierbas y especias: orégano, comino, pimienta; manojo de cilantro
  • 2–3 cucharadas de aceite
  • Sal al gusto
  • Agua suficiente para cubrir ampliamente (aproximadamente 2,5–3 litros)
  • Toques finales opcionales: ají, limón, cebolla verde

Elaboración paso a paso

  1. Calentar el aceite en una olla grande. Dorar la proteína con sal y pimienta hasta que tome color. Retirar y reservar.
  2. En la misma olla, saltear cebolla, morrón y ajo. Agregar tomate si se usa. Condimentar con orégano y comino. Desglasar con un chorrito de agua para levantar el fondo.Volver a poner la proteína. Cubrir con agua caliente.
  3. Añadir un manojo de hierbas atado. Llevar a hervor suave, desespumar y bajar el fuego. Cocinar a burbujeo bajo hasta que la carne esté tierna y el caldo sabroso.
  4. Sumar las raíces y banana verde en trozos grandes. Si se usa choclo, incorporarlo ahora.
  5. Ajustar sal.
  6. Mantener la cocción suave. La banana y las raíces deben quedar tiernas pero íntegras.
  7. Rectificar sazón. Retirar el manojo de hierbas. Dejar reposar unos minutos antes de servir para que el caldo se asiente y espese naturalmente con el almidón de las raíces.

