Receta de tarta de ricota: sabor ligero y sencillo para el postre

Cómo hacer una tarta liviana de ricota
Tarta liviana de ricota
- Plato: Postre
Ingredientes
Masa
- 100 gramos de margarina light
- 200 gramos de harina leudante
- 2 cucharadas de fécula de maíz
- 10 gramos de edulcorante en polvo
- 1 cucharadita de ralladura de naranja
- 1 huevo
Relleno
- 600 gramos de ricota
- 50 gramos de pasas de uvas
- 3 claras de huevo
- 1 cucharada de ralladura de limón
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de leche en polvo descremada
- 18 gramos de edulcorante en polvo
Elaboración paso a paso
- Tamizar la harina, la fécula y el edulcorante en polvo todo junto.
- Colocar en un bol y ubicar en el centro la margarina. Unir con las manos hasta formar un arenado.
- Incorporar el huevo y la ralladura uniendo sin amasar. Reservar 30 minutos en la heladera, tapando la masa con plástico.
- Estirar la masa y forrar la tartera.
- Licuar o procesar la ricota con la leche en polvo, el edulcorante, la esencia y la ralladura.
- Batir las claras a nieve y agregar a la mezcla.
- Incorporar las pasas de uvas, mezclar y rellenar la tarta.
- Hornear a 180 ºC por 40 minutos.
- Dejar enfriar antes de cortar.