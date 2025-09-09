Gastronomía

Receta de tarta de ricota: sabor ligero y sencillo para el postre

En un mundo donde los postres livianos cobran protagonismo, la tarta de ricota destaca no solo por su sabor, sino también por su sencillez. Con solo 600 gramos de ricota y 40 minutos de horneado, deleitarás a todos sin complicaciones.

Por Alba Acosta
09 de septiembre de 2025 - 11:52
Tarta liviana de ricota.
Tarta liviana de ricota.Shutterstock

Cómo hacer una tarta liviana de ricota

Lea más: Celebrá el Día del Postre Extra: ¡cuatro recetas para un deleite sin remordimientos!

Tarta liviana de ricota

  • Plato: Postre

Ingredientes

Masa

  • 100 gramos de margarina light
  • 200 gramos de harina leudante
  • 2 cucharadas de fécula de maíz
  • 10 gramos de edulcorante en polvo
  • 1 cucharadita de ralladura de naranja
  • 1 huevo

Relleno

  • 600 gramos de ricota
  • 50 gramos de pasas de uvas
  • 3 claras de huevo
  • 1 cucharada de ralladura de limón
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 2 cucharadas de leche en polvo descremada
  • 18 gramos de edulcorante en polvo

Elaboración paso a paso

  1. Tamizar la harina, la fécula y el edulcorante en polvo todo junto.
  2. Colocar en un bol y ubicar en el centro la margarina. Unir con las manos hasta formar un arenado.
  3. Incorporar el huevo y la ralladura uniendo sin amasar. Reservar 30 minutos en la heladera, tapando la masa con plástico.
  4. Estirar la masa y forrar la tartera.
  5. Licuar o procesar la ricota con la leche en polvo, el edulcorante, la esencia y la ralladura.
  6. Batir las claras a nieve y agregar a la mezcla.
  7. Incorporar las pasas de uvas, mezclar y rellenar la tarta.
  8. Hornear a 180 ºC por 40 minutos.
  9. Dejar enfriar antes de cortar.

Lea más: Mousse de chocolate: la receta más fácil para obtener sabor y suavidad

Enlace copiado