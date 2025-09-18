Gastronomía

Sabor irresistible: aprendé a hacer empanadas mixtas de cerdo y carne vacuna

Las empanadas mixtas, símbolo de la fusión gastronómica, invitan a explorar la combinación armónica de sabores. Con ingredientes frescos y una elaboración cuidadosa, este clásico se reinventa en cada hogar, reflejando tradiciones y creatividad en cada bocado.

Por ABC Color
02 de noviembre de 2022 - 09:00
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Empanadas.
Empanadas.Shutterstock

Cómo hacer empanadas mixtas

Lea más: ¿Cuáles son las diferencias entre arepas, pupusas y tortillas?

Empanada mixta

Ingredientes

  • 250 gramos de carnaza de primera
  • 250 gramos de carne de cerdo
  • 150 gramos de cebolla
  • 1 cebollita de verdeo
  • 3 dientes de ajo
  • 4 cucharadas de aceite
  • 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharada de condimento provenzal
  • 1 chorrito de vino tinto

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y picar en cubos la cebolla y el ajo.
  2. Rehogar en el aceite con un poco de sal, la hoja de laurel y el condimento provenzal.
  3. Mientras, desgrasar y cortar las carnes en cubos, agregar al preparado anterior y seguir cocinando.
  4. Agregar el chorro de vino y la cebollita de verdeo picada y seguir cocinando unos minutos, hasta que las carnes se cocinen y formen una salsita. Condimentar a gusto.
  5. Retirar, dejar enfriar y cargar las empanadas. Cerrar de la forma deseada.
  6. Fritar por tandas, en abundante aceite caliente (de girasol, de maíz o de oliva) hasta que se doren.
  7. Colocar sobre papel absorbente y servir.

Lea más: ¡Delicia en casa! Aprendé el arte de hacer papas rellenas

Enlace copiado