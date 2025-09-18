Sabor irresistible: aprendé a hacer empanadas mixtas de cerdo y carne vacuna

Cómo hacer empanadas mixtas
Empanada mixta
Ingredientes
- 250 gramos de carnaza de primera
- 250 gramos de carne de cerdo
- 150 gramos de cebolla
- 1 cebollita de verdeo
- 3 dientes de ajo
- 4 cucharadas de aceite
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta
- 1 cucharada de condimento provenzal
- 1 chorrito de vino tinto
Elaboración paso a paso
- Pelar y picar en cubos la cebolla y el ajo.
- Rehogar en el aceite con un poco de sal, la hoja de laurel y el condimento provenzal.
- Mientras, desgrasar y cortar las carnes en cubos, agregar al preparado anterior y seguir cocinando.
- Agregar el chorro de vino y la cebollita de verdeo picada y seguir cocinando unos minutos, hasta que las carnes se cocinen y formen una salsita. Condimentar a gusto.
- Retirar, dejar enfriar y cargar las empanadas. Cerrar de la forma deseada.
- Fritar por tandas, en abundante aceite caliente (de girasol, de maíz o de oliva) hasta que se doren.
- Colocar sobre papel absorbente y servir.