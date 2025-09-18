Sabor irresistible: aprendé a hacer empanadas mixtas de cerdo y carne vacuna

Las empanadas mixtas, símbolo de la fusión gastronómica, invitan a explorar la combinación armónica de sabores. Con ingredientes frescos y una elaboración cuidadosa, este clásico se reinventa en cada hogar, reflejando tradiciones y creatividad en cada bocado.