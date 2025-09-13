Gastronomía

¡Dale un giro saludable a tus postres! Aprendé a hacer una tarta fría de limón sin azúcar

Descubrí la frescura de una tarta fría de limón sin azúcar, ideal para disfrutar sin remordimientos. Con ingredientes naturales y una receta sencilla, este postre promete ser el protagonista de tus reuniones.

13 de septiembre de 2025 - 06:00
Tarta de limón.
Tarta de limón.chas53

Cómo hacer una tarta fría de limón sin azúcar

Tarta fría de limón

  • Plato: Postre
  • Para: Un molde desmontable de 22 cm

Ingredientes

Para la base:

  • 180 gramos de avena arrollada fina
  • 60 gramos de almendra molida (opcional, para textura y sabor)
  • 50 gramos de eritritol granulado (o 1–1,5 cucharadas de stevia granulada, ajustar a gusto)
  • 70 gramos de manteca derretida o 60 mililitros de aceite de coco
  • 1 pizca de sal
  • Ralladura fina de 1 limón

Para el relleno:

  • 500 gramos de yogur griego natural sin azúcar (escurrido si fuese muy fluido)
  • 250 gramos de queso crema light
  • 120 mililitros de jugo de limón recién exprimido (aprox. 3–4 limones)
  • Ralladura fina de 1–2 limones (al gusto)
  • 80–100 gramos de eritritol en polvo (o edulcorante equivalente; ajustar a gusto)
  • 14 gramos de gelatina sin sabor (o 7 gramos de agar-agar en polvo; ver nota)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Para decorar (opcional):

  • Rodajas finas de limón, hebras de cáscara o copos de coco sin azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Tostar la avena a fuego medio en sartén 5–7 minutos, mezclar hasta dorar levemente. Enfriar.
  2. Procesar la avena con la almendra hasta lograr textura de arena gruesa.
  3. Incorporar eritritol, sal y ralladura. Agregar la manteca derretida y mezclar hasta humedecer de forma pareja.
  4. Forrar la base del molde con papel. Volcar la mezcla y presionar con el dorso de un vaso para compactar en base uniforme. Refrigerar 20–30 minutos.
  5. Relleno con gelatina: hidratar la gelatina en 70 mililitros de agua fría 5 minutos, calentar a baño María o microondas hasta disolver sin hervir. Batir queso crema hasta suavizar. Agregar yogur, eritritol, vainilla y ralladura. Integrar. Entibiar el jugo de limón (para evitar que “corte” la gelatina). Mezclar con la gelatina disuelta. Incorporar la mezcla de limón-gelatina a la crema en hilo fino, batiendo suave para evitar grumos.
  6. Verter sobre la base fría. Golpear suavemente el molde para eliminar burbujas.
  7. Refrigerar 4–6 horas, o hasta que cuaje. Decorar antes de servir.

 

