¡Dale un giro saludable a tus postres! Aprendé a hacer una tarta fría de limón sin azúcar

Cómo hacer una tarta fría de limón sin azúcar
Tarta fría de limón
- Plato: Postre
- Para: Un molde desmontable de 22 cm
Ingredientes
Para la base:
- 180 gramos de avena arrollada fina
- 60 gramos de almendra molida (opcional, para textura y sabor)
- 50 gramos de eritritol granulado (o 1–1,5 cucharadas de stevia granulada, ajustar a gusto)
- 70 gramos de manteca derretida o 60 mililitros de aceite de coco
- 1 pizca de sal
- Ralladura fina de 1 limón
Para el relleno:
- 500 gramos de yogur griego natural sin azúcar (escurrido si fuese muy fluido)
- 250 gramos de queso crema light
- 120 mililitros de jugo de limón recién exprimido (aprox. 3–4 limones)
- Ralladura fina de 1–2 limones (al gusto)
- 80–100 gramos de eritritol en polvo (o edulcorante equivalente; ajustar a gusto)
- 14 gramos de gelatina sin sabor (o 7 gramos de agar-agar en polvo; ver nota)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
Para decorar (opcional):
- Rodajas finas de limón, hebras de cáscara o copos de coco sin azúcar
Elaboración paso a paso
- Tostar la avena a fuego medio en sartén 5–7 minutos, mezclar hasta dorar levemente. Enfriar.
- Procesar la avena con la almendra hasta lograr textura de arena gruesa.
- Incorporar eritritol, sal y ralladura. Agregar la manteca derretida y mezclar hasta humedecer de forma pareja.
- Forrar la base del molde con papel. Volcar la mezcla y presionar con el dorso de un vaso para compactar en base uniforme. Refrigerar 20–30 minutos.
- Relleno con gelatina: hidratar la gelatina en 70 mililitros de agua fría 5 minutos, calentar a baño María o microondas hasta disolver sin hervir. Batir queso crema hasta suavizar. Agregar yogur, eritritol, vainilla y ralladura. Integrar. Entibiar el jugo de limón (para evitar que “corte” la gelatina). Mezclar con la gelatina disuelta. Incorporar la mezcla de limón-gelatina a la crema en hilo fino, batiendo suave para evitar grumos.
- Verter sobre la base fría. Golpear suavemente el molde para eliminar burbujas.
- Refrigerar 4–6 horas, o hasta que cuaje. Decorar antes de servir.