Ensalada cruda de colores: acompañante ideal para tus carnes a la parrilla

Cómo hacer una ensalada cruda de colores
Una ensalada ideal para acompañar carnes a la parrilla, una opción más interesante que la típica ensalada mixta o la criolla.
Ingredientes
- 1 locote rojo
- 1 locote verde
- 1 locote amarillo
- 1 cebolla morada
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de orégano seco
- 3 cucharadas de salsa inglesa
- Aceite de oliva
Elaboración paso a paso
1. Cortar en tiras finas los locotes, retirando las semillas y las partes blancas.
2. Cortar la cebolla en juliana fina.
3. Picar bien chiquito el diente de ajo.
4. Colocar todo dentro de una ensaladera, mezclar, aderezar con la salsa inglesa y el aceite de oliva, no es necesario añadir sal. Espolvorear con el orégano.