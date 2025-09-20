Gastronomía

Ensalada cruda de colores: acompañante ideal para tus carnes a la parrilla

Colores y frescura en cada bocado: la ensalada cruda de colores transforma simples ingredientes en una celebración de sabor. Ideal para realzar tus asados, esta receta aporta un toque de vida a tu mesa, inspirando salud y creatividad culinaria.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2023 - 17:10
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Ensalada cruda de colores.
Ensalada cruda de colores.Shutterstock

Cómo hacer una ensalada cruda de colores

Una ensalada ideal para acompañar carnes a la parrilla, una opción más interesante que la típica ensalada mixta o la criolla.

Ensalada cruda de colores

Ingredientes

  • 1 locote rojo
  • 1 locote verde
  • 1 locote amarillo
  • 1 cebolla morada
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharada de orégano seco
  • 3 cucharadas de salsa inglesa
  • Aceite de oliva

Elaboración paso a paso

1. Cortar en tiras finas los locotes, retirando las semillas y las partes blancas.

2. Cortar la cebolla en juliana fina.

3. Picar bien chiquito el diente de ajo.

4. Colocar todo dentro de una ensaladera, mezclar, aderezar con la salsa inglesa y el aceite de oliva, no es necesario añadir sal. Espolvorear con el orégano.

